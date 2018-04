Che succede in Siria: la spiegazione in breve

Gli Stati Uniti entrano in guerra in Siria: alle 22:00 di venerdì sera (alle 3am ora italiana) oltre 100 missili da crociera sono stati sparati contro obiettivi che, secondo il Pentagono, sarebbero stabilimenti destinati alla produzione di armi chimiche. Si tratta di una rappresaglia contro l’attacco con le bombe al cloro che le forze di Assad avrebbero messo in atto sulla città di Douma, causando oltre 100 morti, in gran parte donne e bambini.

L’attacco è durato circa un’ora ed ha riguardato tre obiettivi: un centro di ricerca a Damasco, un deposito per lo stoccaggio delle armi chimiche e un centro di comando a Homs, dove sembra che almeno tre civili sarebbero rimasti feriti.

Oltre a ciò che succede sul campo di battaglia in Siria, gli osservatori temono che l’attacco possa esacerbare le tensioni già esistenti fra i principali attori in campo: gli Stati Uniti da una parte e russi e iraniani dall’altra. Dopo i fatti di Douma Trump e Putin si sono scambiati accuse e minacce reciproche sui social network e tramite i loro portavoce.

La Russia, per bocca del suo ambasciatore negli Stati Uniti, parla di un bombardamento “inammissibile” che rappresenta uno “schiaffo al nostro presidente Putin” e che “non resterà senza conseguenze”. La Francia assicura che “la Russia è stata avvertita in anticipo degli attacchi”. Minacce anche dagli iraniani per bocca del ministero degli Esteri: “Aggressione barbara e brutale, ci saranno conseguenze regionali”.

La coalizione che sostiene gli Stati Uniti invece è solidale con la scelta di Trump.

Il perché della guerra in Siria

La guerra civile in Siria è esplosa il 15 marzo 2011, sorgendo dai tumulti incendiati dalla Primavera Araba. I contestatori chiedevano le dimissioni del presidente Bashar al-Assad e la fine del sistema monopartitico basato sul potere del Partito Ba’th. L’intensificarsi delle proteste e la conseguente destabilizzazione politica hanno attirato soggetti esterni alla Siria, da sempre interessati alla posizione strategica del Paese. Le fazioni sono divise fra diversi schieramenti, i maggiori dei quali sono:

i ribelli, a loro volta divisi dietro diverse sigle e dalla cui parte sono schierati USA, Francia, Gran Bretagna e Turchia;

il regime di Al-Assad supportato da Russia, Cina e Iran;

l’Isis e vari gruppi integralisti che intendono instaurare la sharia

i curdi

Stimare l’esatto numero delle vittime di questo conflitto è estremamente difficile: secondo il Syrian Observatory for Human Rights a marzo 2018 i morti erano stimati fra 353mila e quasi 500mila. Di seguito un breve resoconto di cosa succede in Siria, per seguire giorno dopo giorno gli sviluppi del conflitto.