Germania, ferisce con un coltello diverse persone in panetteria: la Polizia gli spara

Un uomo armato di coltello ha aggredito diverse persone in un panificio di Fulda, nell’Assia tedesca. Tra i feriti, ci sarebbero i dipendenti del negozio e un addetto alle consegne; alcune delle persone colpite hanno riportato lesioni gravi. L’aggressore è stato neutralizzato dalla Polizia, che ha aperto il fuoco sull’uomo.

In #Fulda hat ein Mann Menschen vor einer Bäckerei mit Steinen und einem Schlagstock angegriffen. Auch die eintreffende Polizei wurde attackiert. Mittlerweile haben Polizisten den Angreifer erschossen. pic.twitter.com/bklY4VbW1d — Dora zwitschert (@DoraGezwitscher) April 13, 2018

La vicenda è accaduta alle 4.20 di questa mattina, prima dell’apertura del locale al pubblico. Secondo quanto riferito dal portavoce della polizia locale, l’uomo armato di coltello avrebbe aggredito il gestore della panetteria, poi quando è sopraggiunta la Polizia avrebbe scagliato pietre contro gli agenti, ferendo anche un poliziotto. A quel punto la Polizia ha aperto il fuoco sull’aggressore per placare il suo impeto.

Non è ancora stata chiarita la matrice dell’aggressione, per il momento non è possibile parlare di attacco terroristico. Sulla vicenda stanno indagando le Forze dell’Ordine.