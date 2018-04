Che succede in Siria: la spiegazione in breve

La guerra civile in Siria è esplosa il 15 marzo 2011, sorgendo dai tumulti incendiati dalla Primavera Araba. I contestatori chiedevano le dimissioni del presidente Bashar al-Assad e la fine del sistema monopartitico basato sul potere del Partito Ba’th. L’intensificarsi delle proteste e la conseguente destabilizzazione politica hanno attirato soggetti esterni alla Siria, da sempre interessati alla posizione strategica del Paese. Le fazioni sono divise fra diversi schieramenti, i maggiori dei quali sono:

i ribelli, a loro volta divisi dietro diverse sigle e dalla cui parte sono schierati USA, Francia, Gran Bretagna e Turchia;

il regime di Al-Assad supportato da Russia, Cina e Iran;

l’Isis e vari gruppi integralisti che intendono instaurare la sharia

i curdi

Stimare l’esatto numero delle vittime di questo conflitto è estremamente difficile: secondo il Syrian Observatory for Human Rights a marzo 2018 i morti erano stimati fra 353mila e quasi 500mila. Anche l’effettivo utilizzo di gas sarin nei bombardamenti è difficile da dimostrare con esattezza.

Di seguito un breve resoconto di cosa succede in Siria, per seguire giorno dopo giorno gli sviluppi del conflitto.

Cosa succede in Siria: 12 aprile 2018

Il presidente americano Donald Trump mostra i muscoli e minaccia Putin su Twitter: “Russia preparati, i missili sono in arrivo: sono nuovi e intelligenti. Non dovreste stare dalla parte di animali che si divertono ad ammazzare col gas i propri concittadini”. Il riferimento è ai fatti di Douma, dove secondo quello che è emerso oltre 100 persone (forse 150) sono state uccise con un attacco al cloro. In Siria gli attacchi con armi chimiche sono ormai una realtà ricorrente. Nella strage di Douma sono morti anche decine di bambini e di donne.

Putin respinge al mittente le accuse, e insinua che nuovi bombardamenti americani potrebbero servire a Trump per “cancellare le tracce” di quanto realmente avvenuto a Douma.

Sul tavolo di Trump ci sono due opzioni: la prima riguarda un’azione limitata, un avvertimento; la seconda è un’azione di forza che colpisca duramente Assad e, quindi, l’Iran che sta dalla sua parte e che per gli Usa rappresenta la vera minaccia globale.

Nel frattempo Assad si è nascosto in un luogo sicuro e la Russia ha mobilitato il suo arsenale difensivo fatto di navi, aerei e missili.