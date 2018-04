India, scuolabus finisce in un burrone: morti 27 bambini

Tragedia sulle strade in India: uno scuolabus travolto in un incidente è finito fuori strada, precipitando in un burrone per circa 90 metri. Al momento tra i bambini a bordo del mezzo si registrano 27 vittime, a cui si aggiungono altre 3 persone. Il grave incidente stradale è avvenuto a Malkwal, nella provincia di Nurpul nello Stato settentrionale indiano dell’Himachal Pradesh.

‘Abbiamo recuperato i corpi’. ha detto Santosh Patial, capo della polizia del distretto di Kangra, alla Dpa. Tutte le vittime che erano a bordo dello scuolabus avevano un’età compresa tra 6 e 11 anni. Al momento non sono ancora state chiarite le cause del tragico impatto, tuttavia secondo alcune testimonianze l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo in una curva stretta. Anche il numero delle vittime potrebbe salire nelle prossime ore.