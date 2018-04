E’ morto lo chef francese Lionel Joubaud in un incidente in scooter

E’ morto Lionel Joubaud, popolare chef francese di 50 anni, co-fondatore del frequentatissimo Banco 32 al Mercato delle Erbe: secondo le prime ricostruzioni della Polizia Municipale sembra abbia perso il controllo dello scooter di grossa cilindrata che stava guidando. Il tragico incidente è avvenuto ieri, 8 aprile, alle 19.30 in via delle Lastre.

Il famoso chef francese era a bordo del suo scooter, quando a un certo punto sarebbe finito fuori strada, balzando a terra. Lionel Joubaud sarebbe morto per il forte impatto con l’asfalto. Nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre persone né mezzi. Sono stati i residenti della zona a chiamare immediatamente i soccorsi dopo aver sentito i rumori inconfondibili di un incidente. I soccorritori del 118 hanno ritrovato il corpo dello chef riverso a terra senza vita qualche metro più avanti rispetto alla posizione del motociclo. Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Munipiale, che sono rimasti impegnati con i rilievi per diverse ore.

Lionel Joubaud era in Italia da più di 20 anni. Grazie alla sua professione ha viaggiato in tutto il mondo. Prima di aprire il rinomatissimo Banco 32, in Italia ha lavorato anche Castiglioncello in Toscana e a Milano.