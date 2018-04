Perde 30 chili e si trasforma in un principe della Disney

Jeffrey Kendall è un giovane ragazzo di 26 anni che dopo un difficile momento familiare in cui aveva acquistato moltissimo peso, ha deciso di mettersi seriamente a dieta. I risultati che ha ottenuto sono sorprendenti: dopo aver perso 30 chili si è letteralmente trasformato in un principe della Disney! Le foto che ha condiviso hanno ottenuto grande consenso e la sua autostima ne ha giovato moltissimo. Kendall però non ha perso di vista le cose importanti e infatti continua a dedicare la maggior parte del suo tempo a sua madre, che dopo un aneurisma cerebrale è rimasta paralizzata.

Il momento più duro della vita di Kendall è stato quando sua madre, Liliana, ha avuto un aneurisma cerebrale ed è rimasta ricoverata nell’unità di terapia intensiva a lungo, finendo in coma per ben due volte. Durante quel periodo, Kendall non ha mai lasciato sola sua madre, ma trascurando se stesso è arrivato a pesare 115 chili.

‘Vedere la propria mamma in terapia intensiva per settimane con la testa rasata e ricucita e tubi in tutte le direzioni è un’esperienza che non auguro a nessuno. Quando poi mia madre è tornata a casa dall’ospedale ho sentito che dovevo fare qualcosa. Ho passato diverse notti insonni a rigirarmi nel letto chiedendomi cosa potessi fare per cambiare me stesso’.

Kendall ha poi raccontato: ‘Anche un mio amico, che stava attraversando un brutto momento, voleva rimettersi in forma. E’ stato proprio lui a tirarmi fuori. Abbiamo fatto un accordo di scriverci a vicenda messaggi e riflessioni ogni giorno e impegnarci a vivere vite più sane. Il nostro percorso è diventato una ricerca di felicità e salute per me’.

Il giovane 26enne ha iniziato la dieta, a fare passeggiate e ad allenarsi in palestra: ‘Le persone mi riempivano di complimenti e questo mi ha dato grande forza di volontà e motivazione. Mi sono impegnato a fondo e ho sentito un grande senso di realizzazione’. Kendall, perdendo peso, si è letteralmente trasformato in un principe della Disney, la gente ha iniziato a identificarlo infatti col principe ‘Adam de La Bella e la Bestia’.

FOTO DA: 9gag.com

Così ha pensato di sfruttare l’occasione e provare a fare il cosplayer del celebre personaggio Disney. Ma l’impegno più importante per Kendall rimane quello di prendersi cura di sua madre, che ora ha la parte sinistra del corpo totalmente paralizzata: ‘E’ su una sedia a rotelle e non ricorda molto. E’ sempre sotto controllo, ma è in grado di mangiare da sola e parlare. Riesco anche a farla ridere’. Infine Kendall ha confidato: ‘Mi dice sempre quanto sono bello, anche se non sono sicuro di essere cambiato così tanto’.