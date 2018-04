Mamma drogata in overdose al volante dell’auto davanti ai figli: il video shock

Dagli Stati Uniti arriva il video shock di una mamma drogata in overdose al volante dell’auto davanti ai figli. Le immagini sono state caricate e diffuse su LiveLeak, facendo il giro del mondo e scatenando l’ennesimo scandalo sulla diffusione della droga, in special modo, l’eroina, negli States. Nel filmato si vede la donna al posto di guida visibilmente sotto l’effetto di droga, che non riesce a tenere gli occhi aperti e con la testa ciondoli: le sue condizioni sono tali che non è in grado neppure di infilare le chiavi nel cruscotto. La donna biascica parole incomprensibili, a un certo punto chiede dov’è il figlio, girandosi verso il sedile posteriore. Alla figlia, che le è di fianco e le ha detto che forse è meglio andare a piedi, risponde: “Guarda, ci sto provando, Bessie”.

Non è il primo caso di genitori in overdose davanti ai figli. A settembre 2016 a Salem, in New Hampshire, una giovane mamma è svenuta in overdose in un supermercato mentre la figlia di due anni cercava di rianimarla in preda alle lacrime. Poco prima, aveva fatto il giro del mondo e scioccato gli USA la foto di due genitori in overdose in auto davanti al figlio di 4 anni: l’immagine era stata diffusa dalla Polizia di East Liverpool, Ohio, per sensibilizzare sui pericoli della droga.