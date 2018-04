Terna chiude il 2017 con oltre due milioni di euro di ricavi

I dati del 2017 sono positivi per Terna, che registra utili per 2.248 milioni di euro con un incremento di 144,8 milioni di euro (+6,9%) rispetto al dato precedente. La crescita di utili e ricavi è, secondo la società, derivante dalla crescita del perimetro degli asset regolati remunerati. Aumenta il reddito operativo aziendale, e al 31 dicembre 2017 i dipendenti del Gruppo sono pari a 3.897, in crescita di 28 unità rispetto al 31 dicembre 2016.

In aumento anche il margine operativo lordo, che ha raggiunto 1.603,9 milioni di euro, in crescita di 59,2 milioni di euro (+3,8%) rispetto ai 1.544,7 milioni di euro realizzati nel 2016.

Il reddito operativo aziendale, invece, si attesta a 1.077,4 milioni di euro, registrando un +4% rispetto a 1.036 milioni di euro del 2016. Si registra un utile netto in salita a 688,3 milioni di euro, in crescita di 55,2 milioni di euro rispetto al 2016 (+8,7%).

Gli oneri finanziari netti dell’esercizio, pari a 88,8 milioni di euro, risultano in diminuzione di 14 milioni di euro rispetto ai 102,8 milioni di euro del 2016, per effetto principalmente del rifinanziamento del debito a tassi più competitivi nell’esercizio. Il risultato ante imposte si attesta a 988,6 milioni di euro, in aumento di 55,4 milioni di euro.

Le imposte sul reddito a carico dell’esercizio sono pari a 294,4 milioni di euro, sono in riduzione (-3,6%) per gli effetti fiscali derivanti dalla riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24%. Il tax rate dell’esercizio è pari al 29,8%, in riduzione rispetto al 32,7% del 2016.

Il patrimonio netto di Gruppo al 31 dicembre 2017 è pari a 3.803,3 milioni di euro (3.535,4 milioni di euro alla stessa data dell’anno precedente). L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2017 si attesta a 7.796,4 milioni di euro (-179,9 milioni di euro rispetto ai dati del 31 dicembre 2016).

Gli investimenti complessivi di Gruppo sono stati pari a 1.034 milioni di euro (di cui 958 milioni di euro relativi ad Attività Regolate), in crescita del 21% rispetto agli 854 milioni di euro dell’esercizio 2016.

Tra i principali progetti dell’esercizio si segnalano gli avanzamenti dei cantieri per le interconnessioni elettriche Italia-Montenegro e Italia-Francia, l’avviamento dell’elettrodotto Capri-Penisola italiana e dell’elettrodotto a 380 kV “Udine Ovest-Redipuglia”, opera fondamentale per garantire la sicurezza elettrica delle rete friulana e la copertura del fabbisogno energetico della zona, che risulta più che raddoppiato negli ultimi anni.

Quanto ai risultati 2017 della Capogruppo, Terna spa chiude il 2017 con ricavi pari a 1.951,5 milioni di euro, -10,3 milioni di euro equivalente allo 0,5% rispetto al 2016. L’ebitda si attesta a 1.486,6 milioni di euro (-0,5% sul dato 2016) mentre il reddito operativo aziendale scende a 991,4 milioni di euro, in riduzione di 30,1 milioni di euro (-2,9%) rispetto all’esercizio 2016. L’utile netto dell’esercizio è pari a 640 milioni di euro (+3%).

Infine il patrimonio netto risulta essere di 3.675,3 milioni di euro (a fronte dei 3.447,8 milioni di euro al 31 dicembre 2016) mentre l’indebitamento finanziario netto è pari a 8.046,5 milioni di euro (-203,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016).

In collaborazione con AdnKronos