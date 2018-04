Mamma si rimodella le parti intime e accetta che l’intervento venga filmato

Yazmin James, 26 anni, mamma ed ex modella, ha deciso di spendere 1.200 sterline per rimodellare il suo viso con il botox. Poi ha pensato di intervenire anche sulle sue parti intime, con l’obiettivo di migliorare la sua attività sessuale. Ha persino accettato che l’intervento venisse filmato. L’ex modella ha dichiarato contro le solite malelingue: ‘Tutti vogliono avere un viso perfetto che sia sempre attraente, perché non dovremmo volere lo stesso per le nostro vagine?’. Yazmin ha lasciato entrare le telecamere nella sala operatoria e in otto minuti le sue parti intime sono state rimesse a nuovo. Il trattamento effettuato su Yazmin garantisce di rendere le pareti della vagina più strette per due anni.

Yazmin a 26 anni è mamma di Hugo, 2 anni, e Hudson, 4 mesi: secondo lei e anche il suo fidanzato, Stephen Reeks, 32 anni, la sua vagina dopo i parti è cambiata notevolmente. Stephen non ha mai smesso di dire alla sua compagna che è perfetta, tuttavia, dinanzi alla notizia dell’intervento si è dimostrato molto entusiasta. La loro intesa aveva risentito molto della nascita dei figli, ‘non ho avuto molta vita sessuale di recente perché sono stata sempre impegnata col nuovo arrivato. Ora sento che devo riprendere confidenza con le mie parti intime’, ha spiegato Yazmin che ha poi aggiunto: ‘Fare questa procedura è un gioco da ragazzi, spero che renderà i miei orgasmi più intensi e regolari, oltre a migliorare l’estetica della mia vagina’.

La ex modella non è nuova ai trattamenti di chirurgia estetica: nel corso della sua carriera ha fatto diversi ritocchini col botox, ha sistemato le labbra, il naso e si è rifatta anche il seno. Naturalmente ha spiegato che per chi fa il suo lavoro è normale ricorrere ai trattamenti estetici e anche alla chirurgia plastica: ‘Vedi ogni singolo difetto in te stesso e vuoi sistemarlo, per sentirti al meglio’. Poi quando ha scoperto di essere incinta ha smesso di utilizzare il botox, per evitare qualsiasi rischio al feto.

Ora Yazmin non intende tornare a fare la modella, ma ha scelto di intervenire sulle sue parti intime per migliorare la sicurezza in se stessa e la sua vita sessuale. Inoltre ha accettato che l’intervento venisse filmato per ridurre i diffusi tabù sull’argomento: ‘Molte donne si vergognano di parlare delle proprie parti intime, io voglio invece che tutte si rendano conto che non ci deve essere assolutamente imbarazzo. E’ una parte del nostro corpo come un’altra’.

A chi ha esprime giudizi negativi sulle sue scelte, Yazmin risponde: ‘Le persone che mi criticano per aver fatto questo sono solo ipocrite. Tutti si tagliano e colorano i capelli, si fanno la ceretta alle gambe e si prendono cura del resto del proprio corpo, quindi qual è la differenza se ci si prende cura delle parti inferiori?’.