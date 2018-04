Girini vivi in pasto ai bambini, rischio paralisi: l’allarme lanciato da un medico in Cina

In Cina un medico ha rivolto un appello ai genitori: ‘Non utilizzate i girini vivi per nutrire i vostri figli’. L’allarme è stato lanciato dopo che un video in cui un bambino mangia le larve scodinzolanti ancora vive, è diventato virale. Cibarsi di girini vivi può provocare, secondo gli specialisti, gravi infezioni parassitarie che nei casi più severi possono provocare anche paralisi.

Nel video girato in Cina e diffuso in rete, si vede una mamma che tiene in mano una ciotola in cui si trovano sette girini ancora vivi. La donna dice al figlio: ‘Sono pesciolini, pesciolini!’. Il piccolo, probabilmente di un anno, ignaro del reale contenuto del suo pasto, mangia i girini, cucchiaio dopo cucchiaio.

In realtà i girini sono le larve di rane, rospi o salamandre, animali molto comuni in tutta la Cina. Secondo alcune tradizioni antiche della Cina rurale, come riportato da The Sun, queste larve contribuiscono a migliorare lo stato di salute dei bambini piccoli, potenziando il loro sistema immunitario. Esistono documenti storici che raccomandano il consumo di larve vive per migliorare la salute dei piccoli: un esempio è il ‘Compednium of Materia Medica’ (1596) dell’erborista Li Shizhen. Tuttavia, il pediatra dell’Ospedale pediatrico di Shenzhen, Pei Honggang, è di tutt’altro avviso e di recente ha raccomandato tutti i genitori di non nutrire i propri piccoli con i girini vivi. Il rischio è che contraggano un’infezione parassitaria che può portare a gravissime conseguenze.

Le immagini fornite dal medico della città di Shenzhen nella provincia meridionale del Guangdong in Cina mostrano uno dei suoi giovani pazienti affetti da un’infezione da un tipo di tenia che solitamente infetta animali domestici e umani: ‘Questo è un paziente affetto da un’infezione da tenia nell’addome che causa crisi epilettiche’, ha spiegato il medico. Anche questo paziente era stato nutrito dai genitori con girini vivi: ‘I genitori che alimentano i loro bambini con girini vivi dovrebbero guardare il video di questa tenia’, ha aggiunto il dottor Pei.