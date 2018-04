Bimbo di due anni esce dal coma pochi istanti prima di staccare la spina

Dylan Askin nel 2015 era stato colpito da una forma di cancro rara, l’istiocitosi polmonare a cellule di Langerhans. Per mesi i suoi polmoni avevano fatto un’enorme fatica per compiere il loro lavoro, e infine i medici erano stati costretti ad attaccare il bimbo ai macchinari per tenerlo in vita. Quando i medici avevano detto ai suoi genitori che non c’erano speranze di ripresa e di sopravvivenza, Mike e Kerry, straziati dal dolore, si erano convinti, insieme agli specialisti del Queens Medical Hospital di Nottingham, che l’unica cosa da fare fosse staccare la spina e evitare l’accanimento.

Così il Venerdì Santo del 2016, tutta la famiglia di Dylan Askin, di Shelton Lock, Derbyshire è accorsa intorno al suo letto di ospedale per il suo battesimo.

Qualche istante prima di staccare la spina il piccolo ha incredibilmente riconquistato le forze e piano piano si è ripreso. Il piccolo guerriero stava combattendo!

A quasi due anni di distanza, ora Dylan sembra aver sconfitto la sua malattia e i suoi genitori, Kerry e Mike, sostengono una campagna di raccolta fondi per “Clic Sargent”, un’associazione di beneficenza che aiuta i giovani malati di cancro a superare il loro periodo difficile.