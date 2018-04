Principe Filippo ricoverato: a 96 anni sarà operato all’anca

Dal Regno Unito giunge la notizia che il principe Filippo è stato ricoverato in ospedale: a 96 anni dovrà subire un’operazione chirurgica all’anca. Secondo quanto riferito da Buckingham Palace si tratterebbe in un intervento programmato, pertanto niente che possa far pensare a un incidente o a un aggravamento dello stato di salute. La situazione sembra essere sotto controllo, tuttavia l’età del principe rende inevitabilmente l’operazione una procedura delicata.

Sempre secondo quanto riportato nel comunicato di Buckingam Palace l’intervento del Principe Filippo verrà eseguito domani, mercoledì 4 aprile, presso il King Edward VII Hospital, un’esclusiva clinica privata di cui la famiglia reale si era già servita in passato. Il principe negli ultimi dieci giorni è mancato a tre appuntamenti ufficiali e in ragione delle sue ‘assenze’, Buckingam Palace ha diramato un breve comunicato che dice testualmente: ‘Dopo aver saltato l’appuntamento di domenica, il principe Filippo si è ritirato ufficialmente dalle funzioni pubbliche, ha deciso di mancare all’evento annuale perché soffre di un problema all’anca’. In realtà, il Duca di Edimburgo si è dimesso dalle sue funzioni pubbliche la scorsa estate, ma occasionalmente partecipa ad alcuni eventi con la Regina. Quando è stato annunciato lo scorso anno che si sarebbe ritirato dagli impegni ufficiali, Buckingham Palace ha insistito sul fatto che la decisione non era legata alla salute e aveva il pieno sostegno della Regina.

Per la BBc il principe ha deciso di sottoporsi ora all’intervento così da poter presenziare, il prossimo 19 maggio, al matrimonio del nipote Harry con l’attrice americana Meghan Markle.