Per denti sani l’igiene orale è importante: ecco 8 regole salva-sorriso

Mantenere denti sani può essere semplice se si fa molta attenzione alla prevenzione. Per prolungare la bellezza del sorriso e evitare problemi ai denti, gli esperti ricordano quanto sia importante sottoporsi a controlli periodici presso specialisti competenti. A darci consigli è Neri Pinzuti, esperto di odontoiatria estetica, che ci ha elencato otto preziose regole da tenere a mente per salvaguardare la bellezza del sorriso.

Prima di tutto viene la prevenzione, con periodiche visite di controllo, l’esperto lo sottolinea: “Corretta comunicazione, educazione del paziente e un adeguato percorso di estetica dentale personalizzato costituiscono la migliore prevenzione. La visita di controllo periodica è una visita specialistica che richiede tempo e competenza. È uno dei passi più importanti per definire il piano di trattamento del paziente, perché permette di verificare l’aspetto e il funzionamento di tutte le componenti della bocca e di individuare eventuali malocclusioni, disfunzioni nella masticazione, eccessive spaziature o disallineamenti, che col tempo possono riflettersi sulla salute dell’intero organismo causando cefalee, cattiva postura, disturbi al tratto cervicale della colonna vertebrale, infiammazioni della muscolatura della mandibola, cattiva triturazione del cibo”.

Prevenire significa quindi evitare l’insorgere di problematiche dentali ma per salvaguardare la vitalità dei nostri sorrisi occorre anche proteggere i denti dal ‘consumo’. Lo specialista sottolinea: “Esiste poi il problema del deterioramento dei denti, un processo inevitabile con l’avanzare dell’età. Fattori come predisposizione genetica, bruxismo notturno, cattive abitudini quali fumo, consumo eccessivo di sostanze zuccherate, stress, possono accelerare il processo e portare all’abrasione dentale”.

Per aiutarci a tenere la situazione sotto controllo, l’esperto suggerisce 8 regole:

1) E’ importante rivolgersi sempre a professionisti qualificati, anche se si tratta di otturare un dente, perché competenza e professionalità sono il requisito più importante.

2) I denti vanno lavati dopo mezz’ora dai pasti perché lo smalto dei denti si può ammorbidire masticando cibi acidi o bevande, quindi strofinando con lo spazzolino lo smalto indebolito potrebbe essere asportato.

3) Prima di comprare, scegliere lo spazzolino giusto: meglio scegliere setole morbide perché le gengive sono elementi estremamente delicati.

4) Spazzolate non più di due minuti ed evitate un’eccessiva pressione per proteggere denti e gengive.

5) Alcune bevande e alimenti di colore scuro come caffè, tè nero, cola, aceto balsamico e salsa di soia possono essere facilmente assorbiti dallo smalto dei denti, che è poroso, ingiallendo lo strato superficiale. E’ bene limitarne il consumo.

6) I cibi toccasana esistono: mangiate il sedano (neutralizza i batteri), le carote (sono ricche di vitamina A per lo smalto), le mele, le fragole e i kiwi (sono ricchi di vitamina C per le gengive).

7) Bevete acqua spesso: rallenta la formazione della placca, riequilibra il ph e allontana i batteri.

8) Infine concedetevi pochi trattamenti estetici ma efficaci: faccette in ceramica per rinforzare e proteggere i denti, ortodonzia invisibile per riallineare la dentatura e sbiancamento, ma rigorosamente laser per uniformare ed esaltare il bianco naturale dei denti.

In collaborazione con AdnKronos