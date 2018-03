Lite in un fast food, cameriera sputa nel panino della cliente: il video shock

(Immagine FOTO DI SAM SOLOMON, licenza CC senza modifiche)

Dopo una brutta lite in un fasto food, la cameriera ha sputato nel panino di una delle due clienti con cui aveva appena discusso: è un fatto che si racconta da sempre ma nessuno ha mai avuto la certezza che capiti davvero e invece questa volta a confermarlo c’è anche un video. La dipendente del fast food sorridente dopo aver preparato il panino alla cliente lo ‘arricchisce’ con la sua saliva.

La disgustosa vicenda è avvenuta in un fast food Pita Pit di Missoula, città del Montana: secondo le dichiarazioni della cliente, la cameriera è apparsa da subito piuttosto scontrosa, pare si sia innervosita perché ha visto entrare le clienti a pochi minuti dalla fine del turno. La dipendente ha negato, tuttavia non è ancora chiaro quali sia stato il vero motivo della discussione che ha poi portato al riprovevole gesto. Le clienti hanno subito allertato la polizia, dopo aver anche filmato la lite. Ora le autorità stanno indagando sul caso, i titolari della nota catena di fast food invece hanno chiesto pubblicamente scusa per il comportamento della dipendente e hanno provveduto a licenziarla immediatamente, ritenendo il suo comportamento del tutto inaccettabile.