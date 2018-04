Sul sagrato della basilica di San Pietro alle 10.15 di domenica Papa Francesco presiede la Messa di Pasqua davanti ai fedeli che hanno atteso sotto una battente pioggia. Alla celebrazione, che inizia con il rito del ‘Resurrexit’, partecipano fedeli romani e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo in occasione delle feste pasquali.

Il Papa non tiene l’omelia perché alla Messa fa seguito la benedizione Urbi et Orbi con il messaggio pasquale. ”Chi porta dentro di sé la forza di Dio, il suo amore e la sua giustizia, non ha bisogno di usare violenza, ma parla e agisce con la forza della verità, della bellezza e dell’amore”.

Cristo è risorto! Cristo è vivo e cammina con noi! — Papa Francesco (@Pontifex_it) April 5, 2015

Sopra: il festante tweet di papa Bergoglio.

”Il mondo propone di imporsi a tutti costi, di competere, di farsi valere. Ma i cristiani, per la grazia di Cristo morto e risorto, sono i germogli di un’altra umanità, nella quale cerchiamo di vivere al servizio gli uni degli altri, di non essere arroganti ma disponibili e rispettosi”. Così Papa Francesco nel messaggio e l’augurio pasquale e la benedizione ‘Urbi et Orbi’ da piazza San Pietro.