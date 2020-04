Scarpe da donna, ecco le ultime tendenze dal mondo dell’alta moda

L’eleganza senza tempo dei mocassini

Mai come in questo periodo, le scarpe d’alta moda guardano al passato. È così che tornano in auge i mocassini, un classico senza tempo, oggi declinato soprattutto al femminile. Le nuove tendenze ne suggeriscono la presenza in ogni guardaroba, sia nel più classico colore nero sia nelle sfumature del marrone.

La trama in pelle si presenta liscia o nell’elegante effetto coccodrillo, adornata in punta dai risvolti con le frange, impreziositi da moschettoni in oro. A differenza del passato, alcuni modelli di mocassini da donna sono spesso realizzati con tacco largo, non più alto di 5,5 cm.

Décolleté: lo stile non passa mai di moda

In un trend fortemente nostalgico, che tuttavia non rinuncia a dare nuova linfa a ogni modello, una costante è

invece rappresentata dalle scarpe décolleté. Eleganti, comode e dal fascino intramontabile, nella nuova collezione annoverano sia tacchi vertiginosi, sia quelli minimal, i cosiddetti kitten heel.

In questi modelli, quasi sempre chiusi nella parte anteriore, la punta continua a resistere di fronte all’avanzata delle nuove tendenze più squadrate. Onnipresente, anche in questo caso, la pelle lucida – sia in nero che in marrone – con un occhio di riguardo al più raffinato rosa cipria. Si tratta di una sfumatura declinata attraverso una molteplicità di stili, che rappresenta la scelta più equilibrata sia nei modelli classici, sia in quelli con laccetti alla caviglia. Si adattano perfettamente a questa nuance le intramontabili décolleté slingback, più che indicate anche quest’anno per sfoggiare un’eleganza indiscutibile.