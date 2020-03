Fai la differenza, lotta con noi per sconfiggere il coronavirus e partecipa alla raccolta fondi

È il momento di agire concretamente per sconfiggere il coronavirus. Vogliamo poter dare notizie sempre più confortanti ai nostri lettori, ma per farlo occorre l’aiuto di tutti. Anche tu, come noi, puoi fare la tua parte per dare una mano a chi sta in prima linea. Con il tuo sostegno possiamo aiutare concretamente gli eroi che in questi giorni si stanno battendo sul campo contro il Covid-19, senza sosta. Insieme #facciamoladifferenza.

Partecipa ora alla nostra campagna crowdfunding

Unisciti a noi di Deva Connection nella battaglia per la vita contro il coronavirus. Tutti vogliamo tornare a vivere la nostra quotidianità insieme, sappiamo che questo sarà possibile con il nostro impegno ma anche grazie al contributo di ogni nostro lettore.

Abbiamo devoluto una somma di denaro in favore della Protezione Civile, per sostenere concretamente chi sta lottando ogni giorno per salvare vite umane. Ma sappiamo che seppur grande, il nostro solo sforzo non basta, perché la sfida che stiamo vivendo è molto impegnativa. C’è bisogno di tutti, anche di te. Soltanto unendo le nostre forze potremo uscire dall’emergenza che stiamo vivendo.

Scegliere di donare ora è la scelta giusta. Come afferma Valerio Stavolo, amministratore unico della nostra Deva Connection, tra le principali media agency italiane che opera in ambito digitale: “In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario, tutti abbiamo il dovere di fare qualcosa. Possiamo, anzi dobbiamo anche noi fare qualcosa. Medici, infermieri, militari, volontari stanno facendo un lavoro importantissimo, lavoro che vogliamo supportare concretamente. Per questo motivo abbiamo pensato di aiutare la Protezione Civile con la nostra campagna #facciamoladifferenza. Qualsiasi donazione può fare la differenza“.

Non aspettare, dai concretamente il tuo aiuto alla Protezione Civile. Unisciti a noi per diventare anche tu il protagonista dell’iniziativa messa a punto da Deva Connection. Ecco cosa puoi fare per dare il tuo sostegno alle donne e agli uomini della Protezione Civile che da veri eroi sono in prima linea e lottano tutti i giorni senza sosta.

Visita la pagina dedicata su gofundme e fai la tua donazione. Siamo in tanti e ognuno può fare la sua parte. Insieme possiamo voltare pagina, insieme #facciamoladifferenza. Dona ora!