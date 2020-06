Internazionalizzazione: il successo passa per un servizio di traduzione e interpretariato di qualità | Nanopress

I servizi di traduzione e interpretariato per le imprese hanno un ruolo chiave nel processo di internazionalizzazione. In un’ottica aziendale sempre più proiettata alla conquista dei mercati esteri, il successo di ogni strategia e trattativa passa per la comunicazione, che deve essere fluida, versatile, accurata e capace di cogliere le diverse connotazioni linguistiche e culturali.

Traduttori e interpreti professionisti devono quindi non solo possedere un’ampia padronanza della lingua nativa e della lingua target, ma anche una profonda conoscenza delle culture di riferimento per l’espansione aziendale. Comprendere le differenze linguistiche aiuta, infatti, ad azzerare le distanze, con un effetto positivo sulla traduzione e sul business.

Landoor è una delle realtà che oggi si occupano di traduzioni e interpretariato di qualità, avvalendosi di linguisti esperti e professionisti della comunicazione verbale; oltre a garantire al cliente il supporto di specialisti, abili nel conferire forza comunicativa al messaggio da interpretare, Landoor mette sul campo il proprio know-how, in modo da indicare, in base alla tipologia dell’evento e alle esigenze del cliente, il servizio più adatto per agevolare la comunicazione.

Aziende e interpretariato per superare i confini linguistici

Per la scelta di un servizio di interpretariato è fondamentale avvalersi di professionisti madrelingua e specializzati nel settore di riferimento. Ogni azienda, infatti, ha un settore commerciale specifico che, per essere proposto all’estero, deve tener conto della terminologia tecnica specifica di quell’ambito. L’interprete migliore, di conseguenza, è un esperto bilingue con un bagaglio linguistico-culturale quanto più aderente al settore in oggetto, in grado di trasmettere ogni concetto con le sfumature lessicali adeguate.

È per questo che riunioni, viaggi di lavoro, definizione di accordi o stipule di contratti richiedono un servizio multilingue efficiente per il quale solo un partner di servizi linguistici specializzato può mettere in campo professionisti con esperienza.

Le soluzioni di interpretariato di partner linguistici professionali nascono per assicurare la migliore risposta ai bisogni delle aziende. Si tratta di comunicazioni verbali che tengono conto della target audience, aderendo perfettamente a tutti gli eventi multilingue, sia in presenza di un incontro dialogico sia al cospetto di diversi oratori.

Per esempio, in fase di contrattazione o in vista di trattative aziendali vis-à-vis, assume rilevanza fondamentale il liaison interpreting, ovvero quell’interpretariato specializzato nelle negoziazioni, che prevede l’affiancamento del cliente, in tutte le fasi della trattativa, da parte di un mediatore bilingue competente nel settore di riferimento.

In presenza di gruppi di lavoro con un numero esiguo di interlocutori, la migliore strategia di interpretariato è quella nota come chuchotage, una particolare risorsa dell’interpretazione simultanea, dove l’interprete sussurra agli interlocutori i contenuti dell’incontro.

Tuttavia, sempre più spesso, il processo di internazionalizzazione delle aziende apre le porte a occasioni professionali in cui è prevista l’affluenza di un certo numero di partecipanti.

Per gruppi di discussione più ampi, o in presenza di convegni, congressi e conferenze, le aziende puntano invece all’interpretariato in simultanea, che prevede la presenza degli esperti multilingue all’interno di apposite cabine, per la traduzione e la trasmissione del messaggio ai vari interlocutori.

In eventi dove non sia possibile prevedere la presenza di cabine, si può optare per il metodo bidule, che prevede l’utilizzo di un sistema di ricevitori e trasmettitori. Landoor, per esempio, fornisce postazioni e tecnologie all’avanguardia per supportare tutti gli incontri con i migliori sistemi per l’interpretariato esistenti.

Traduzioni per le aziende: la localizzazione per imporsi sul web

Le aziende orientate a proiettare la loro influenza in ambito internazionale devono inoltre prevedere soluzioni di traduzione e localizzazione linguistica, per modellare il proprio mercato su un target più ampio.

La localizzazione culturale, in particolare, è quel processo di potenziamento linguistico atto ad analizzare e cogliere le sfumature del Paese di destinazione, per conferire forza comunicativa al messaggio adattandolo per l’utente target.

La localizzazione serve ad affermare il brand aziendale anche oltreconfine. All’azione di analisi e traduzione strategica mirate al coinvolgimento dei clienti consegue un aumento dei punti di contatto internazionali, oltre a una parallela espansione del mercato.

La localizzazione, naturalmente, si applica a tutti gli strumenti che proiettano l’immagine del brand oltre il confine, come siti web e software. È per questo che alla fase traduttiva e di marketing Landoor affianca servizi SEO all’avanguardia, per raggiungere i potenziali acquirenti con un servizio ampiamente fruibile.