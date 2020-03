Pensioni anticipate da aprile 2020 a giugno: il calendario

Come funziona il pagamento delle pensioni anticipate da aprile 2020 a giungo 2020? Nonostante le misure di limitazione degli spostamenti messe in atto per contrastare la diffusione del coronavirus, le pensioni INPS non subiscono stop. Il pagamento delle pensioni dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 è garantito presso gli sportelli di Poste, ma con alcune modifiche. Vediamo il calendario con le date di pagamento delle pensioni e la divisione in ordine alfabetico.

Pensioni anticipate aprile 2020

Le pensioni del mese di aprile 2020, ma anche per quanto riguarda i mesi di maggio e giugno, subiranno una lieve modifica.

Il pagamento delle pensioni INPS presso gli sportelli postali sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e verrà distribuito su più giorni. Oltre alle pensioni INPS le nuove regole valgono anche per il pagamento di assegni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili.

Lo stabilisce un’ordinanza del governo stilata allo scopo di consentire ai pensionati e ai loro delegati di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza. Nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus, causa del Covid-19.

Il calendario dei pagamenti delle pensioni

Il pagamento delle pensioni avverrà secondo il seguente calendario:

– dal giorno 26 al 31 marzo verrà erogata la mensilità di aprile 2020;

– dal giorno 27 al 30 aprile verrà pagata la mensilità di maggio 2020;

– dal giorno 26 al 30 maggio si potrà andare presso gli uffici postali per incassare la mensilità di giugno 2020.

Pensioni: divisione per date/nome alfabetico

Per la prima scadenza (pensioni aprile 2020) sono stati stabiliti i seguenti scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:

– A-B giovedì 26 marzo;

– C-D venerdì 27 marzo;

– E-F-G-H-I-J-K sabato 28 marzo;

– L-M-N-O lunedì 30 marzo;

– P-Q-R martedì 31 marzo;

– S-T-U-V-W-X-Y- Z mercoledì 1° aprile.

Anche per le successive mensilità Poste Italiane programmerà l’accesso agli sportelli in modo da scaglionare le presenze all’interno degli uffici postali. Il relativo calendario sarà comunicato in prossimità della scadenza.

