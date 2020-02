Il Coronavirus spaventa le borse: mercati finanziari cauti in attesa degli sviluppi

Il Coronavirus è una vera e propria emergenza mondiale. Secondo i dati forniti dall’Oms, in Cina si contano oltre 1000 morti, con più di 40 mila contagiati allo stato attuale. Tuttavia, oltre all’allarme sanitario, si inizia a fare i conti con l’impatto che i blocchi – messi in atto per contenere la diffusione del virus – stanno avendo sull’economia e sui mercati finanziari; impatto sottostimato fino a poche settimane fa, quando la concomitanza dell’esplosione dell’emergenza con le festività del Capodanno cinese – periodo dell’anno in cui il Paese si ferma per diversi giorni – ha fatto sì che si trascurasse l’effetto della paralisi delle attività produttive.

Le borse asiatiche alla riapertura

Per quanto riguarda i mercati finanziari, alla fine di gennaio, quindi poco prima che il governo cinese iniziasse a diffondere i veri dati su quello che all’inizio sembrava essere un piccolo focolaio, le borse mondiali avevano già fatto registrare delle correzioni dai massimi di periodo; alla riapertura delle piazze asiatiche, le flessioni registrate da queste borse (Shanghai perdeva addirittura 8 punti percentuali) non erano altro che un riallineamento dei prezzi rispetto a ciò che era accaduto durante la chiusura per festività: nei giorni successivi, infatti, si è assistito a un recupero fisiologico.

Il petrolio

L'asset class che più ha risentito dello stop delle attività in Cina è il petrolio greggio, il quale, a causa del calo di domanda, ha visto le sue quotazioni scendere di diversi punti percentuali (e la situazione è rimasta stagnante). Essendo il Paese uno dei maggiori approvvigionatori di questa materia prima, l'Opec ha dovuto convocare una riunione straordinaria, al fine di stabilire come dovesse essere ripartito l'eccesso di produzione fra gli stati membri.

Blocchi in Cina: le conseguenze mondiali

È difficile stimare l’impatto che il blocco di diversi settori economici potrà avere, in futuro, sui mercati; ma, per avere un’idea, basta solo pensare all’effetto, sulla componente Pil del turismo mondiale, dello stop ai movimenti in uscita dal paese a tempo indeterminato: un settore che, già da solo, vale qualche trilione d i dollari a livello globale; senza considerare il blocco del sistema