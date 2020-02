Liveinup: proposte romantiche per esperienze indimenticabili

Vivere momenti adrenalinici, scoprire le bellezze naturali più particolari del nostro territorio e godere di un esclusivo tour privato nelle città più amate d’Italia… Sono tutte esperienze che ognuno vorrebbe fare almeno una volta nella vita, soprattutto se in compagnia del proprio partner, per conservare insieme il ricordo di un momento indimenticabile.

Liveinup permette di fare proprio questo, motivo per cui i suoi voucher sono sempre più richiesti soprattutto dalle coppie, che le considerano ottimi regali con cui rinnovare il proprio affetto in qualsiasi circostanza.

Le esperienze di Liveinup sono tutte visionabili e acquistabili online, direttamente sul sito ufficiale. In questo modo, sarà possibile scegliere la proposta più indicata per il proprio partner e più adatta alle proprie necessità, in modo pratico e veloce, direttamente da casa.

Le garanzie di Liveinup

Il principale punto di forza di questo portale è che ai clienti sono offerte esclusivamente esperienze di qualità. I partner che collaborano con il sito sono infatti scelti con grande cura e devono superare un’attenta fase di selezione prima di poter proporre i loro prodotti su Liveinup. In questo modo, vengono garantiti ai clienti non solo la massima serietà ma anche dei momenti che siano davvero indimenticabili e all’altezza delle loro aspettative.

Tutti i pacchetti acquistati hanno una validità di 12 mesi: in questo modo si avrà quindi anche tutto il tempo necessario per pianificare ogni dettaglio di un’eventuale vacanza da abbinare all’esperienza, per trascorrere qualche giorno nella città scelta con l’acquisto del voucher.

Nel caso in cui chi riceverà il regalo preferisse fare un’attività differente, Liveinup offre anche la possibilità di effettuare il cambio gratuito dell’esperienza.

Per qualunque dubbio in fase di acquisto o per qualsiasi domanda, dopo aver concluso il pagamento ci si potrà rivolgere al servizio clienti attivo 24/7. Il team di Liveinup è sempre a disposizione per rispondere alle richieste dei clienti che si sono affidati a loro per l’acquisto di esperienze uniche.

Le proposte romantiche di Liveinup

Chi è alla ricerca di esperienze romantiche non avrà difficoltà a trovare quella perfetta su Liveinup. Sono numerose infatti le proposte disponibili, le quali si differenziano sia per la tipologia di attività sia per il prezzo.

Massimo emblema di romanticismo è sicuramente una cena a lume di candela. Liveinup propone allora questa esperienza ma in modo originale, con un pacchetto che prevede una cena a Roma, all’interno di un suggestivo tram jazz. Accompagnati da musica dal vivo, gli innamorati gireranno per le strade della capitale, godendo di spettacolari giochi di luce e di panorami mozzafiato.

Un’altra esperienza affascinante da godere al chiaro di luna è quella che prevede di trascorrere una notte in barca a vela, cullati dalle onde del mare e guidati da esperti navigatori, che assicurano la massima sicurezza a bordo.

Esperienze più tradizionali ma ugualmente richieste e apprezzate risultano quelle che permettono di soggiornare in incantevoli resort, dove è possibile godere del massimo relax offerto dai servizi dei migliori centri benessere.

Altrettanto esclusivi sono i tour privati proposti da Liveinup, in cui si ha la possibilità di girare per le strade e ammirare i monumenti delle città d’arte italiane accompagnati da una guida privata.

Per le coppie amanti dell’adrenalina, poi, c’è la possibilità di scegliere numerose attività tra cui il rafting, l’hydrospeed oppure il volo in parapendio.

Per chi invece desiderasse sorvolare i cieli con maggiore tranquillità, esiste la possibilità di optare per un giro in mongolfiera, per volare su alcune delle città più belle d’Italia e godere dall’alto di una vista mozzafiato insieme al proprio partner, nel massimo del romanticismo.