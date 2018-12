L’economia circolare secondo Eni: dalla raffinazione al risanamento ambientale

L’economia circolare è il supereroe che salverà il mondo? Non si tratta di un’esagerazione: questa nuova filosofia economica dai risvolti estremamente concreti potrebbe davvero deviare il cammino del pianeta verso quello che al momento sembra un inevitabile degrado ambientale. E innumerevoli progetti, i cui risultati sono estremamente interessanti, possono dimostrarlo.

In Italia, Eni è in prima linea nel campo dell’economia circolare ed ha già messo in atto diverse iniziative di successo volte al recupero di preziosissime risorse che nell’economia di tipo tradizionale sarebbero già state declassate allo status di “prodotto di scarto”. Queste risorse vengono re-immesse in un sistema in grado di auto-sostenersi e rigenerarsi a tutto beneficio dell’ambiente. Scopriamo gli esempi più significativi tra le proposte che Eni ha già trasformato in realtà.



Cos’è l’economia circolare?

Partiamo dalle basi e scopriamo che cos’è l’economia circolare. Si tratta di un sistema che, come da nome, va a definire un’economia “ciclica”. L’economia circolare minimizza gli scarti recuperandone buona parte e si autoalimenta ottimizzando ciò che porta in dote. Nel caso di Eni l’impegno è poliedrico, si è andati ad esempio a trasformare raffinerie tradizionali in bio-raffinerie; si è migliorata la resa di una società chimica lavorando sull’innovazione e si è lavorato sul recupero delle risorse per il risanamento ambientale.

Eni e la bioraffineria di Venezia

Per la prima volta al mondo si è trasformata una raffineria di petrolio in bio-raffineria e il primato spetta a Eni, a Venezia. Lo stabilimento produce infatti Eni Diesel +, un biocarburante di alta qualità con il 15% di componente rinnovabile. Presto sarà seguita anche dall’impianto siciliano di Gela per raggiungere entro il 2021 la quota di un milione di tonnellate di green diesel italiano firmato Eni. Il fulcro del sistema è la tecnologia Ecofining™, sviluppata dalla società del cane a sei zampe con Honeywell-UOP.

Ma come funziona? È presto detto: il sistema idrogenizza gli oli vegetali per realizzare il componente che garantisce caratteristiche migliori rispetto ai biodiesel tradizionali. Alla base ci sono scarti come oli alimentari usati, biomasse da rifiuti urbani e sottoprodotti di lavorazioni di materie prime vegetali e animali.

Eni è così diventato il primo utilizzatore di oli esausti in Italia grazie agli accordi con CONOE (Consorzio nazionale raccolta e trattamento oli e grassi vegetali ed animali esausti) e altre società municipalizzate, coinvolgendo in prima persona gli stessi dipendenti. Gli oli esausti, in particolare, possono essere un pericolo notevole per l’ambiente se non smaltiti correttamente. Oppure, appunto, una risorsa preziosissima se riutilizzati correttamente. A corollario, il progetto FORSU punta a produrre bio-olio da rifiuti organici, impiegandolo direttamente come olio combustibile a basso contenuto di zolfo per imbarcazioni o per produrre bio-carburanti negli autotrasporti.

Eni e il progetto Italia

L’economia circolare di Eni trova un altro esempio concreto nel Progetto Italia, che allestisce impianti di generazione da fonti rinnovabili (soprattutto solare e fotovoltaico, ma anche eolico e solare a concentrazione) nelle aree industriali Eni bonificate e non più utilizzabili per altri usi. Questa energia pulita è poi sfruttata da Eni e immessa nella rete nazionale. Sono già 400 gli ettari coinvolti nella prima fase di progetto, come Ferrera Erbognone (PV) da marzo, Gela da luglio e Assemini (CA) da agosto. Gli ettari da destinare al progetto, sui quali installare pannelli fotovoltaici, sono in totale 2000 e sono sparsi su 12 regioni. Entro il 2021 saranno realizzati 25 progetti per una capacità totale di circa 220 MW e un investimento di circa 260 milioni di euro. I risultati saranno una produzione di energia elettrica pari a 0,4 TWh/anno e una riduzione delle emissioni di CO2 di oltre 150.000 ton/anno.

Questa è, in sintesi, la visione di Eni: meno sprechi, più risparmio, meno inquinamento, più rispetto per l’ambiente e maggiore salute per tutti.

Articolo in collaborazione con Eni