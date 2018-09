Italy addio: aumenta la lista delle aziende italiane vendute all’estero . L’Italia è il Paese dello shopping: non ci riferiamo ai turisti che vengono a spendere nei nostri negozi ma alle aziende del ‘ Made in Italy ‘ che finiscono nelle mani di holding straniere , finendo per perdere la loro identità (e spesso anche i poli produttivi). I saldi all’italiana, che negli ultimi anni hanno portato quasi 500 marchi nostrani in mano straniera , non accennano a fermarsi. Si ripropone così, sempre più urgente, il quesito sulle conseguenze (da un punto di vista economico ma anche sociale) di questa svendita del patrimonio imprenditoriale italiano. L’ultimo esempio arriva dal mondo dell’Alta Moda: il prestigioso marchio Versace è stato ceduto alla maison americana di Michael Kors per circa due miliardi di euro. Vediamo di seguito i dettagli e quali altri marchi ”scappati” dal Belpaese negli ultimi anni .

Certo, i gruppi stranieri spendono miliardi di euro per portare a casa i marchi italiani , ma sono soldi che vanno alle vecchie proprietà, non portano valore aggiunto alla comunità e, in ogni caso, non valgono certo la perdita dei gioielli di famiglia. Ecco di seguito altri esempi.

Anche la cessione del brand Versace fa riflettere: il Made in Italy è davvero sul viale del tramonto? Soltanto dal 2008 al 2012 ben 437 aziende italiane sono passate nelle mani di acquirenti stranieri: questo il dato più clamoroso del Rapporto ‘Outlet Italia. Cronaca di un Paese in (s)vendita’ presentato dall’Eurispes. Certificazione ulteriore, se ce ne fosse bisogno, di un Made in Italy sempre meno italiano .

Dopo essersi assicurati per quasi 1 miliardo di dollari il marchio londinese Jimmy Choo, i vertici di Michael Kors puntano ora all’acquisto di Versace, la storica casa di moda italiana nata a Milano e controllata (ancora per poco) all’80% dagli eredi di Gianni Versace – che la fondò nel 1978 – e per il restante 20% dal fondo Usa Blackstone. Secondo le prime indiscrezioni circolate prima della firma del contratto, sia Donatella Versace, sorella di Gianni e attuale vicepresidente, che la figlia Allegra dovrebbero mantenere una parte delle azioni della società.

Invece di quotarsi in Borsa, come avevano annunciato a gennaio con la presentazione della domanda a Borsa Italiana, i soci di Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori (Ntv), il gruppo ferroviario guidato da Flavio Cattaneo, hanno deciso ufficialmente di vendere il 100% del capitale sociale al fondo americano specializzato in infrastrutture Global Infrastructure Partners III funds (Gip), per quasi 2 miliardi di euro. La società ha chiuso il 2017 con ricavi operativi totali per 454,9 milioni di euro (+24,8%). La sottoscrizione del contratto di compravendita è stata finalizzata l’11 febbraio 2018.

Twinings ha comprato l’aceto balsamico di Modena . Il gruppo Associated British Foods ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione di Acetum Spa , il principale produttore italiano di Aceto Balsamico di Modena con Indicazione Geografica Protetta (Igp), che era controllato all’80% dal fondo Clessidra di proprietà della famiglia Pesenti. Il restante 20% è rimasto ai due soci fondatori Cesare Mazzetti e Marco Bombarda. Dopo l’operazione Cesare Mazzetti rimarrà presidente e Marco Bombarda continuerà come direttore del business. Acetum, che produce pure glasse balsamiche, aceto di vino e di mela e altri condimenti, include anche i marchi Fini e Mazzetti, che è leader in Germania e Australia. La multinazionale inglese che ha acquistato il marchio italiano impiega già oggi in Italia 2.500 dipendenti con il tè Twinings, i negozi Primark e con AB Mauri azienda leader nell’industria dei prodotti da forno.

Lo storico marchio Buccellati passa ai cinesi del gruppo Gansu Gangtai Holding che si sono assicurati l’85% delle quote azionarie, mentre il 15% della società resta alla cordata italiana composta dal fondo di investimento Clessidra e dalla famiglia Buccellati. La base operativa principale della prestigiosa azienda di gioielli fondata nel 1919 a Milano resterà in Italia. Andrea Buccellati manterrà il suo ruolo di direttore creativo e presidente onorario mentre Gianluca Brozzetti rimarrà come ceo. Quanto al gruppo cinese, specializzato nella vendita retail di gioielli e quotato alla Borsa di Shanghai, nell’ultimo trimestre ha annunciato 377 milioni di fatturato e 5,9 milioni di utile. Secondo fonti finanziarie, l’azienda italiana è stata pagata 6,6 volte il fatturato, un record per il settore gioielleria. L’operazione è stata finalizzata il due agosto 2017 per 195 milioni. Il presidente del gruppo cinese, Xu Jiangang , ha annunciato un ambizioso piano di investimenti da 200 milioni in cinque anni, sia per assicurare crescita nei mercati dove il brand è già presente come Italia, Europa e Nord America, sia per sostenere l’espansione in mercati nuovi, come la Cina, l’Asia, il Medio oriente e l’Est Europa.

I francesi dell’Epi Group di Christopher Descours (proprietario e re dello champagne Piper-Hedsieck, Charles Heidsiek ) mettono le mani sul Brunello di Montalcino entrando come soci di maggioranza nella Tenuta il Greppo dei “ Biondi Santi “, storico marchio italiano nato nel 1865, che inventò la formula del Brunello grazie a Ferruccio Biondi Santi, nel 1888. Jacopo Biondi Santi, figlio di Franco, resterà il presidente del brand che era riuscito a resistere fino alla sesta generazione: “Svilupperemo ulteriormente il nostro business”, ha assicurato, spiegando che i nuovi capitali che entreranno così in azienda gli consentiranno di guardare al futuro. “Da soli eravamo troppo piccoli per resistere e svilupparci”, ha chiarito. Smentite le ipotesi di possibili cessioni a gruppi come Lvmh o Prada. L’alleanza è stata siglata il 16 dicembre 2016.

La Peroni , storica birra un tempo italiana prodotta a Roma, Padova e Bari, nel 2003 finì nelle mani del colosso anglo-sudafricano SabMiller che l’aveva poi ceduta ai belgi di InBev , gli stessi che producono Corona, Budweiser e Beck’s. In febbraio 2016 il produttore giapponese di birra Asahi ha offerto ben 400 miliardi di yen (ovvero una cifra che si aggira intorno ai 3 miliardi di euro) per l’acquisto del marchio. Ad aprile 2016 arriva la notizia che AB InBev ha accettato l’offerta vincolante presentata dal gruppo nipponico per un totale di 2,55 miliardi di euro in contanti.

A gennaio 2016 l’italiana Editrice Giochi passa alla canadese Spin Master e questo vuol dire che anche il Risiko e lo Scarabeo, così come Cluedo, Dungeons and Dragons (e altri gochi come L’eredità, X Factor e Voyager) non saranno più made in Italy. L’azienda era stata fondata nel 1936 dal lombardo Emilio Ceretti e nel 2009 aveva già ceduto il ” Monopoli ” ad Hasbro. La multinazionale di Toronto punta ad aumentare la sua presenza nel mercato italiano del giocattolo, un settore valutato intorno ai 740 milioni di euro nel 2015 e in crescita.

A dicembre 2015 Pininfarina ha annunciato il passaggio alla società indiana Mahindra con un’operazione da circa 50 milioni di euro, cui si sommano garanzie sui debiti per oltre 110 milioni di euro. Nel dettaglio, Mahindra & Mahindra e TechMahindra acquisteranno tutte le azioni ordinarie Pininfarina detenute da Pincar (la holding della famiglia che controlla il 76% di Pininfarina), per un totale di circa 25 milioni di euro; le azioni sono attualmente in pegno alle banche e saranno liberate da tale vincolo alla chiusura dell’accordo. ”Oggi iniziamo a scrivere il prossimo capitolo della storia di Pininfarina. Siamo orgogliosi e felici di entrare a far parte del gruppo Mahindra”, ha commentato l’ad Silvio Pietro Angori. ”Oggi è un giorno splendido, Pininfarina diventa più forte e più globale che mai”. Per il presidente e nipote del fondatore, Paolo Pininfarina, l’accordo con ”un partner industriale solido e globale” permette di rafforzare l’identità della società, che ”è e rimarrà italiana” mentre ”i soldi non hanno passaporto”. E ancora ”L’azienda resta in Italia, restano le maestranze, resta il management. Resta il dna Pininfarina”, ha assicurato il presidente Paolo Pininfarina, presentando in conferenza stampa a Torino l’intesa per il passaggio dell’azienda all’indiana Mahindra. ”Questa operazione – ha aggiunto – ci permette di pensare al futuro. E’ un giorno importante che voglio dedicare alla mia famiglia. Sono sicuro che sia la cosa giusta, che mio nonno, mio padre e mio fratello sono con me e pensano che stia facendo la cosa giusta”.

Grom , il “gelato più buono del mondo” dal 1° ottobre 2015 passa alla multinazionale olandese Unilever , quella di Algida per intenderci. I due fondatori Federico Grom e Guido Martinetti hanno così ceduto la proprietà dell’azienda che, dalla piccola gelateria di Piazza Paleocapa a Torino, dal 2003 si è trasformata in un colosso del gusto, con oltre 67 punti vendita e 600 addetti tra Dubai, Giacarta, Hollywood, Malibu, New York, Osaka, Parigi e molte altre città. Il gruppo sarà comunque gestito in autonomia dai due fondatori, a cui viene garantita la totale libertà: ad arricchirsi ci saranno però anche il colosso olandese e investitori dal Giappone, dal Qatar e dal gruppo Illy, che detiene il 5% del capitale.

Italcementi è stata venduta ai tedeschi per il 45%. Il prezzo è stato fissato e corrisponde a 10,6 euro ad azione, per un valore complessivo di 1,67 miliardi. La famiglia Pesenti esce dopo più di un secolo dall’azienda, accettando l’offerta del gruppo tedesco Heidelberg . La famiglia Pesenti diventa il secondo socio. Il nuovo gruppo potrà contare su una capacità produttiva di circa 200 milioni di tonnellate di cemento, con un fatturato di 16,8 miliardi di euro da realizzare in 60 Paesi presenti in 5 continenti.

Lo storico Palazzo Broggi di piazza Cordusio a Milano è stato ceduto da Idea Fimit sgr , la società che ne deteneva la proprietà, a un fondo internazionale per un importo di 345 milioni di euro. Il fondo internazionale in questione sarebbe Fosu , la più grande compagnia conglomerata privata della Cina . Per 31 anni il palazzo è stato sede della Borsa di Milano e per vario tempo vi ha avuto sede l’Unicredit.

La svizzera Dufry ha comprato World Duty Free . I Benetton hanno raggiunto un accordo per cedere la loro partecipazione pari al 50,1%. Il prezzo di vendita è stato quello di 10,25 euro per ogni azione, con un importo complessivo pari a 1,3 miliardi di euro. Attraverso questa integrazione si è creato il leader mondiale nel settore del travel retail aeroportuale. La catena dei negozi era in trattativa già da tempo, anche perché i Benetton si erano mostrati aperti a ricevere varie offerte. Dufry già da tempo si era impegnata a sostenere questa operazione, procedendo a portare a termine la competizione.

E’ stato firmato l’accordo che prevede l’ ingresso del colosso chimico cinese ChemChina nella Pirelli , la società leader del settore degli pneumatici. Il gruppo controllato dal Governo di Pechino avrà la maggioranza dell’azienda italiana. Secondo Mauro Tronchetti Provera, tutto ciò rappresenta una grande opportunità, perché ha messo in evidenza come i soci cinesi possano garantire lo sviluppo e la stabilità di Pirelli . In ogni caso è stato stabilito, in base ai termini dell’accordo, che non sarà così facile spostare il quartier generale dell’azienda italiana: per determinare il trasferimento a terzi della proprietà intellettuale di Pirelli dovrà essere necessaria una maggioranza in grado di superare il 90% del capitale. Novità soprattutto per quanto riguarda gli pneumatici industriali, perché la loro produzione sarà integrata con una società partecipata da ChemChina . L’intenzione è quella di raddoppiare i volumi del business.

Il Bologna sarà ceduto agli americani. Il cda ha deciso di accettare la proposta degli Stati Uniti, che consiste in un indennizzo di 6,3 milioni in 3 anni . Entro il 15 ottobre al club saranno versati 6 milioni. La società sarà ceduta all’impresa guidata da Joe Tacopina, brand che ha tra i suoi investitori anche il canadese Joey Saputo. L’azione iniziata qualche settimana fa si è conclusa con la decisione di aprire all’America. I soci sono convinti che l’offerta statunitense sia da tenere in ottima considerazione.

Qualche tempo fa aveva destato scalpore la cessione di Telecom , il principale gruppo italiano di telecomunicazioni, in mani spagnole dopo l’accordo tra Telefonica e le banche italiane azioniste, che le consente di salire al 66% di Telco, holding che controlla il 22,4% di Telecom Italia. Non è solo questione di percentuali azionarie, perché la Telco nomina anche la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione Telecom. Di fatto, quindi, è l’ennesimo marchio italiano che prende la via dell’estero. Il Made in Italy è sempre stata la consolazione dell’economia italiana anche in periodo di crisi. Un favola che ci hanno sempre raccontato (e continuano a raccontare) per dimostrare che il sistema italiano funziona ancora alla grande. Ma a chi appartiene davvero il Made in Italy?

In un periodo di crisi economica come quello che da anni attanaglia l’Italia, spesso la consolazione degli economisti è il perdurante successo del Made in Italy , sinonimo di grande qualità e garanzia di crescita. Quando leggiamo marchi Made in Italy famosi e acquistiamo i loro prodotti, siamo proprio sicuri che stiamo comprando italiano? La risposta, nella maggior parte dei casi, è negativa. Tanto per rimanere in tema Loro Piana, l’azienda si troverà in buona compagnia nel roster della Luis Vuitton Moet Hennessy (Lvmh) , che già include simboli assoluti come Bulgari, Fendi e Pucci. Loro Piana, nello specifico, è stata valutata 2,7 miliardi, con la Lvmh che ha pagato 2 miliardi per accaparrarsi l’80% del pacchetto aziendale. Sergio e Pier Luigi Loro Piana manterranno la loro posizione alla guida dell’azienda di famiglia, ma con uno striminzito 20% della proprietà.

Vendere all’estero: un vantaggio per le aziende?

Se la vendita dei marchi del Made in Italy alle holding straniere può essere visto come una svendita di assets strategici a discapito dell’economia nazionale, non sempre lo stesso discorso vale per l’azienda stessa. C’è chi dalla vendita agli stranieri e dall’emigrazione all’estero riesce a trarre vantaggio. Non sempre vendere equivale a perdere valore, ce lo dice una indagine di Prometeia (“L’impatto delle acquisizioni dall’estero sulla performance delle imprese italiane”) realizzata per l’Ice. Secondo quanto riportato nel rapporto, dalla fine degli anni Novanta ad oggi le imprese acquistate da gruppi stranieri hanno ottenuto performance positive. Questo significa crescita del fatturato (2,8% l’anno), dell’occupazione (2%, anche in territorio italiano) e della produttività (1,4%).

Questo accade soprattutto per i brand simbolo dello stile italiano che sono acquisiti da holding estere per il loro valore elevato e non perché in dismissione. Un discorso, quindi, che non può essere applicato davvero a tutti, anche se è vero che vendere è parte integrante della politica di attrazione dei capitali stranieri, linfa vitale in un contesto come quello italiano, piegato dalla crisi e da una gestione politica deficitaria. La ricerca conclude che, sebbene siano state vendute a proprietà straniere, le grandi aziende italiane continuano ad essere percepite come made in Italy. Ma è davvero solo un problema di percezione? Allora perché questa svendita non avviene anche nei Paesi stranieri? La colpa, come di consueto, è da cercare ai piani alti.