Modello 730: detrazioni per spese mediche, novità

Nella dichiarazione dei redditi 2018 , modello 730 precompilato o cartaceo, è possibile beneficiare delle detrazioni per spese mediche che il contribuente ha effettuato nell’anno precedente. La detrazione fiscale per spese mediche e sanitarie si riferisce sia ai costi sostenuti personalmente che per familiari a carico e non a carico di tutte quelle prestazioni come esami ed analisi (specialistiche e non) visite, indagini radioscopiche, acquisto di protesi sanitarie, ricoveri in ospedali e cliniche private per interventi ed operazioni chirurgiche, oltre alle cure mediche generiche e, novità di quest’anno, alimenti speciali. Come sappiamo, la detrazione di spese mediche e sanitarie dichiarate con il modello 730/2017, comporta un rimborso del 19% dell’Irpef per la quota che eccede la franchigia di 129,11 euro. Tale rimborso, se si è in possesso dei relativi documenti fiscali, si applica anche per i farmaci acquistati online o all’estero. Ed ecco di seguito una guida utile per il contribuente alle prese con la dichiarazione dei redditi, con anche tutte le voci delle spese mediche e sanitarie detraibili.

Tutti i contribuenti che decidono di accettare il modello 730/2018 precompilato fornito dall’ Agenzia delle Entrate troveranno i dati delle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente già nella dichiarazione dei redditi precompilata. Per controllare la propria posizione e i dettagli delle spese trasmesse da medici, ospedali, strutture convenzionate (e non) al SSN e farmacie, basta accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate. In pratica, ai fini della detrazione, le spese mediche 2018 saranno poste automaticamente dall’Agenzia delle Entrate nel nuovo modello 730 precompilato 2018 , mentre andranno indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi – modello 730 2018 nel rigo E1 a E5, che utilizza il modello cartaceo tradizionale. Nel caso in cui i dati del 730 precompilato riportino inesattezze, il contribuente può modificare e integrare la dichiarazione dei redditi . Fondamentale per fare ciò è aver conservato gli scontrini dei pagamenti e i documenti necessari a dimostrare le spese mediche effettuate.

DETRAZIONE FISCALE SPESE MEDICHE: FRANCHIGIA E IMPORTI

Le spese sanitarie eseguite nell’anno precedente a quello della dichiarazione dei redditi danno diritto alla detrazione d’imposta pari al 19% del loro importo, in base a una franchigia di 129,11 euro. Cosa vuol dire? Che la detrazione si perfeziona solo per le spese che superano l’importo della franchigia. Quindi se la spesa medica e sanitaria effettuata resta sotto all’importo di 129,11 euro, non si ha diritto ad alcuna detrazione. Con le dovute eccezioni: ad esempio la suddetta franchigia non si applica su mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione e il sollevamento di disabili, o per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza dei portatori di handicap.

Attenzione: il tetto massimo delle spese sanitarie detraibili per i familiari non a carico è pari a 6.197,48 e l’importo totale delle spese va indicato per intero.