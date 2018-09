Messico: cercasi persona disposta per un anno a testare resort di lusso su spiagge caraibiche

C’è qualcuno disposto a pagare una persona perché viaggi, testi resort di lusso dislocati su incantevoli spiagge caraibiche e poi li promuova adeguatamente online tramite canali dedicati. Non si tratta di una trappola, a lanciare l’annuncio di lavoro da sogno è Vidanta, una società latino-americana che è realmente alla ricerca di un brand ambassador. I resort da ‘provare’ si trovano sulle spiagge del Messico e della Bassa California, a Puerto Vallarta, Acapulco, Los Cabos e la Rivera May. Skills indispensabili: occhio e passione per il lusso, nonché grandi doti comunicative.

In pratica hanno bisogno di qualcuno che per un anno intero sia disposto ad abbandonare tutto e tutti per andare a vivere in luxury resort in Messico: il ‘prescelto’ dovrà anche prendere parte alla vita delle strutture, quindi partecipare alle escursioni, alle serate a tema, nonché alle esperienze culinarie proposte. Naturalmente dovrà anche sforzarsi di assaggiare nuove Tequila e le ultime frontiere in fatto di cocktail. Non dovrà però tenersi tutto per le sé, dovrà sapere condividere con il mondo intero, tramite canali online dedicati, l’incanto e il lusso delle sue mirabolanti esperienze in resort mozzafiato. In pratica un influencer con notevoli vantaggi, ovvero oltre 100mila euro per un anno, vitto e alloggio ovviamente compresi.

World’s best job

Vidanta ha lanciato una campagna intitolata ‘World’s best job’, per ricercare il suo brand ambassador, inoltre ha creato un sito apposito dove è possibile inviare la propria candidatura. Affrettatevi, c’è tempo fino al 21 settembre.