Addio al cambio dell’ora: la Commissione Europa proporrà l’abolizione

Il cambio dell’ora in tutta Europa potrebbe scomparire per sempre. A proporre formalmente a Bruxelles l’abolizione del passaggio tra ora legale e solare è il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker: ‘La gente vuole farlo, quindi lo faremo’. La proposta andrebbe incontro alle richieste dei paesi dell’Est e del Nord, guidati da Polonia e Finlandia.

Il sondaggio online

Riguardo alla possibilità di eliminare del tutto il cambio dell’ora è stato lanciato un sondaggio online, tra luglio e agosto, che ha avuto un riscontro record: 4,6 milioni di cittadini si sono dichiarati favorevoli. ‘Milioni di persone hanno risposto e credono che dovrebbe essere così’, ha spiegato Juncker in un’intervista all’emittente televisiva tedesca Zdf. ‘Sono dell’avviso che in futuro debba essere l’ora estiva a divenire la regola’, ha aggiunto il presidente.

Perché l’abolizione del passaggio tra ora legale e solare diventi effettiva, la proposta dovrà essere approvata dal Parlamento europeo e dai capi di Stato e di Governo.

Gli effetti dell’abolizione del cambio dell’ora

Quali sarebbero gli effetti sulla quotidianità dei cittadini europei, se il cambio dell’ora venisse effettivamente abolito? I Paesi nordici ne avrebbero un notevole vantaggio, sia in termini economici, ovvero di risparmio elettrico durante i mesi invernali, sia in termini di qualità della vita. Guadagnerebbero un’ora in più di luce. In Italia le lunghe serate estive rimarrebbero inalterate, tuttavia durante i mesi invernali le mattinate sarebbero decisamente più buie e fredde.