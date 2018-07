Ferrero offre lavoro: cerca 90 assaggiatori di Nutella

Gli amanti della Nutella sono avvisati: Ferrero offre il lavoro dei loro sogni: diventare un giudice sensoriale della famosa crema spalmabile prodotta dall’azienda di Alba, ossia un assaggiatore di Nutella. Se fino ad ora la mansione era svolta dal personale interno alla ditta, ora il colosso dolciario vuole invece avere il parere di ‘persone esterne’, chiamiamole ‘non addette ai lavori’, e infatti non sono richieste qualifiche per presentare il proprio curriculum e sperare di essere assunto.

La Ferrero ha pubblicato un annuncio di lavoro per trovare 90 assaggiatori di Nutella.

I fortunati che saranno scelti avranno diverse mansioni da portare a termine, tra cui testare i semilavorati e le materie prime del prodotto, quindi si parla di cacao e nocciole prima di tutto.

Il lavoro sarà con contratto part time, due giorni alla settimana e non è richiesta alcuna esperienza. Si richiede giustamente di non essere allergici alla frutta secca o altri alimenti e altro requisito è un uso agile del computer.

La sede è lo stabilimento di Alba e i comincerà il prossimo 30 settembre, con un corso di formazione (e di allenamento del gusto e dell’olfatto) che durerà tre mesi, in partenza il 30 settembre, per “addomesticare” gusto e olfatto. Dai 90 prescelti 40 faranno poi parte della ‘task force’ di assaggiatori ufficiali.

Sche saranno a loro volta suddivisi in due “panel” da 20Il corso servirà anche ad insegnare ai nuovi giudici i termini giusti per descrivere ogni sensazione in arrivo dalle loro papille gustative. Il contratto è part time e, si precisa, “compatibile con altri lavori”. Unici requisiti: l’assenza di allergie e una buona dimestichezza con il computer.

Altri dettagli si possono leggere a questo link, sull’annuncio pubblicato da Openjobmetis per conto della Soremartec Italia srl, la società di ricerca e sviluppo della Ferrero.