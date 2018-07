Pensioni d’oro, il Governo inizia a tagliare già sotto i 4mila euro: coinvolti 40mila italiani

I dati dell’Inps

Secondo i dati dell’Inps, riportati da Ansa, le pensioni sotto i 7 mila euro lordi, quindi quelle più vicine ai 4500 euro al netto, sono 37 mila. Mentre quella appena più alte, ovvero sopra ai 7500 euro lordi, sono solo 26mila. Tutt’altro risultato si ottiene se invece si considera il bacino dei pensionati a 6mila euro lordi al mese: in questo caso il numero raddoppia e raggiunge i 70mila pensionati. Piccole oscillazioni che in realtà producono risultati nettamente differenti, nell’ultimo caso il ricavo risulterebbe nettamente superiore e consentirebbe di ‘rifocillare’ meglio le pensioni minime portandole a 780 euro, soglia al di sotto della quale in Italia attualmente si trovano 4,5 milioni di persone.

Per Boeri serve il sistema contributivo

I sindacati sul piede di guerra

Dinanzi a tali prospettive per ora soltanto ipotizzate, tutte le sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil, hanno replicato: ‘Le pensioni non si toccano’. Si prospetta un’accesa battaglia su uno dei temi attualmente più scottanti nel nostro Paese.