Fattura elettronica, app e software gratuito dall’Agenzia delle entrate

Con il termine “fattura elettronica” o “fatturazione elettronica” si intende un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare l’usuale supporto cartaceo.

I tempi per l’applicazione della fattura elettronica

Dal 1 luglio 2018, le partite Iva che lo desiderano potranno utilizzare la fattura elettronica – mentre gli altri soggetti potranno continuare ad utilizzare la cara vecchia fattura di carta. L’obbligatorietà scatterà dal 1 settembre 2018 per i cosiddetti tax free shopping, e dal 1 gennaio 2019 per tutti i possessori di partita Iva. Gli unici soggetti esclusi da questo obbligo – che oggi riguarda solo i fornitori della Pubblica Amministrazione – sono i contribuenti soggetti al regime forfettario o a quello dei minimi.

Fattura elettronica, i servizi offerti dall’Agenzia delle entrate: l’App “FATTURAe”

L’Agenzia delle Entrate ha cercato di rendere più facile i passaggio al sistema della fattura elettronica mettendo a disposizione – gratuitamente – l’App “FATTURAe” ed un software gratuito. Con la prima è possibile predisporre e inviare le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio – un sistema informatico in grado di ricevere le fatture, effettuare controlli e inoltrare i documenti fiscali alle amministrazioni destinatarie -, a condizione di avere delle credenziali Entratel, Fisconline o Spid.

Tramite un QR Code si possono anche ottenere le informazioni anagrafiche di un cliente con partita Iva – un video sul canale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate spiega come funziona e cosa bisogna fare per richiederlo. C’è anche la possibilità di fare ricorso ad una procedura guidata il cui obiettivo è quello di aiutare l’utente a predisporre una fattura ordinaria o semplificata. Per quanto riguarda la fattura elettronica per i carburanti, sarà previsto un modello particolare.

Fattura elettronica, i servizi offerti dall’Agenzia delle entrate: il software per computer e l’applicazione web

In alternativa all’App si può utilizzare il software – prodotto sempre dall’Agenzia delle entrate. Questa soluzione riguarda in particolare gli utenti che non hanno una connessione stabile ad Internet, e per questo permette di lavorare anche quando non si è connessi ad Internet – ovviamente una volta scaricato sul computer.

In alternativa si può fare sempre utilizzare il computer e fare ricorso alla piattaforma web “Fatture e Corrispettivi” che consente di inviare, ricevere e conservare le fatture elettroniche.