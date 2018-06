Zara nuove assunzioni: offerte di lavoro in tutta Italia. Ecco come candidarsi

Zara, il colosso della moda low cost, è in cerca di personale: sul sito ufficiale dell’azienda sono comparse moltissime offerte di lavoro per diversi ruoli, dalla vetrinista agli addetti alla vendita. In un momento di grande difficoltà per il mercato del lavoro italiano, in cui la disoccupazione è in continua crescita, soprattutto quella giovanile, questa è senz’altro un’ottima notizia. Le offerte di lavoro del brand spagnolo riguardano tutto il territorio italiano, da nord a sud. Vediamo più nel dettaglio cosa offre l’azienda e come candidarsi.

Zara nuove assunzioni: le figure ricercate

Il colosso dell’abbigliamento che conta 6.700 punti vendita in tutto il mondo, di cui un centinaio in Italia, sta cercando addetti vendita per i negozi di Olbia, Marghera, Portogruaro, Orio al Serio, Venezia, Bolzano, Rozzano e per il nuovo store in apertura a breve a Milano. Per candidarsi bisogna essere disponibili a lavorare su turni, conoscere almeno l’inglese o un’altra lingua straniera, essere dinamici. Si accettano candidature anche di persone giovani con poca esperienza. Zara in questo caso offre un contratto di apprendistato.

L’azienda ricerca anche diversi responsabili di magazzino. Attualmente sono vacanti i posti per i punti vendita di Brescia, Ravenna, Udine, Imola (BO), Verona, Portogruaro e Bologna. Per questo lavoro sono richiesti almeno tre anni di esperienza nel settore moda, una laurea e la disponibilità a viaggiare.

Si ricercano inoltre responsabili di negozio. In questo caso è richiesta un’esperienza di almeno 3-5 anni in ambito Retail, preferibilmente nel settore moda, in contesti dinamici e con grandi volumi di prodotto; spiccate capacità organizzative e gestionali, leadership, autonomia, forti capacità di decision-making e di problem-solving.

Infine Zara ricerca visual merchandiser per i punti vendita di Torino Cuneo, Milano, Bologna, Perugia. Per questo ruolo sono richieste creatività e capacità di comunicazione.

Zara nuove assunzioni: come candidarsi

Per candidarsi alle nuove offerte di lavoro di Zara, vi basterà collegarvi al sito ufficiale del brand, accedere alla sezione ‘Lavora con noi’, dove potrete scoprire tutte le posizioni aperte al momento e i requisiti necessari. E’ possibile allegare direttamente il proprio curriculum vitae, quindi una volta inviata la vostra candidatura non vi resterà che attendere un’eventuale risposta. I candidati ritenuti idonei verranno contattati per un primo colloquio conoscitivo in sede.