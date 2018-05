Pensioni 14esima 2018 fino a 655 euro: a chi spetta l’assegno aggiuntivo INPS a luglio

Scopriamo tutto sulla quattordicesima mensilità per i pensionati. Ci sono infatti delle novità per quanto riguarda pensioni e quattordicesima: anche nel 2018 una fetta di pensionati potrà ricevere un assegno integrativo dall’Inps che sarà erogato a luglio. Ma a chi spetta la quattordicesima Inps e quando si prende? E soprattutto cosa troverà in cassa chi già percepiva la 14esima? Approfondiamo di seguito questo punto della riforma delle pensioni.

QUATTORDICESIMA PENSIONATI 2018: IMPORTI

E’ sancito dall’art.1 c.187 della Legge di Bilancio 2017, il pagamento della quattordicesima Inps che sarà liquidata nel mese di luglio 2018. Possono beneficiare della 14esima i pensionati che hanno più di 64 anni e che percepiscono un reddito complessivo inferiore a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che per il 2018 è equivalente a 507,42. L’importo della quattordicesima ai pensionati che già lo percepivano varia, come illustrato di seguito. Va ricordato che sono esclusi dal bonus quattordicesima i pensionati Inpgi e i titolari di Naspi, coloro che percepiscono sussidi di disoccupazione, trattamenti assistenziali come indennità di accompagnamento, assegno sociale, pensione sociale o pensione di guerra. Vediamo il dettaglio degli importi:

I pensionati che hanno versato oltre 25 anni di contributi da dipendente o 28 anni da autonomo, hanno diritto a una 14esima pari a 504 euro;

I pensionati che hanno versato contributi per 15 anni e fino a 25 anni se dipendenti, dai 18 ai 28 se autonomi, hanno diritto a una 14esima pari a 420 euro;

I pensionati che hanno versato contributi per almeno 15 anni da dipendenti, e fino a 18 anni da autonomi, hanno diritto a una 14esima pari a 336 euro.

Gli importi sopracitati cambiano, aumentando, nel caso in cui il reddito percepito dal pensionato non sia superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni (9.894,69 euro). Nel qual caso l’importo di 504 euro passa a 655 euro, la 14esima da 420 euro diventa da 546, e l’importo di 336 euro passa a 437.

A CHI SPETTA LA QUATTORDICESIMA IN PENSIONE

Il bonus della quattordicesima nella pensione, corrisposto una volta l’anno e dipendente dai contributi versati dal lavoratore, spetta ai pensionati con più di 64 anni che percepiscono una pensione fra l’1,5 e le 2 volte la minima prevista dal fondo pensione lavoratori (anche se hanno versato contributi nella gestione separata o speciale), che quindi hanno un reddito complessivo individuale annuale che arriva fino a 13.049,14 euro. Non conta quindi il reddito coniugale né i beni che non danno reddito. Quindi, riassumendo:

I pensionati con redditi fino a 9.786,86 euro annui (fino a 1,5 volte il minimo) vedranno aumentare l’importo che sarà pari a 437 euro se si hanno fino a 15 anni di contributi, a 546 euro se si hanno da 15 a 25 anni di contributi e a 655 euro se si hanno oltre 25 anni di contributi (gli anni diventano 18 e 28 se si tratta di lavoratori autonomi).

I pensionati che hanno un reddito tra una volta e mezzo e due volte il trattamento minimo (13.049,14 euro) riceveranno una somma variabile tra 336 euro fino a 15 anni di contributi, 420 euro per i pensionati che hanno tra i 15 e i 25 anni di contributi, e 504 euro con più di 25 anni di contributi (gli anni di contributi diventano 18 e 28 se si tratta di lavoratori autonomi).

QUATTORDICESIMA AI PENSIONATI: CHI NON HA DIRITTO

Chi non avrà diritto alla quattordicesima mensilità di pensione? I titolari di pensioni di invalidità civile, pensioni o assegni sociali, pensioni di guerra e rendite Inail, pensioni liquidate da fondi diversi, come detto sopra.

PENSIONE QUATTORDICESIMA: QUANDO SI PRENDE?

Quando si prende la quattordicesima in pensione? Quando arriva la quattordicesima o, per essere più precisi, quando viene pagata la quattordicesima? La quattordicesima mensilità verrà pagata nell’assegno delle pensioni erogate il giorno due luglio 2018, salvo diverse disposizioni diffuse dall’INPS.