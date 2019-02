San Valentino, tre ragazzini comprano fiori per tutte le compagne di scuola

Per il giorno di San Valentino tre romantici giovanotti del Kansas hanno deciso di far sentire importante ogni ragazzina della loro scuola, così hanno messo mano al portafoglio (o al salvadanaio) e hanno investito le loro paghette per acquistare centinaia di fiori.

Tristan Valentine, Kyan Rice e Lincoln Holmes si sono piazzati davanti alla porta della scuola ed hanno regalato fiori rosa a 270 compagne e 70 dipendenti dell’istituto Summit Trail Middle School della cittadina di Olathe.

Tristan ha rilasciato questa dichiarazione alla stampa: “Abbiamo lavorato sodo per assicurarci di riuscire a fare una sorpresa a tutte. Ho rivelato il piano solo a pochi amici. Le ragazze sembravano sorprese e felici”.

Un ex studente di nome Kyan ha dichiarato di avere donato 100 dollari per il progetto quando il suo amico Tristan gli ha sottoposto l’idea. Quei soldi Kyan li aveva guadagnati facendo l’arbitro in partite giovanili.

La preside della Summit Trail Middle School, Sarah Guerrero, ha dichiarato alla KMBC: “I ragazzi mi hanno fatto venire la pelle d’oca. Le ragazzine erano così eccitate! E’ stato qualcosa che le ha fatte sentire considerate. E’ qualcosa che ha contribuito a rendere speciale la nostra scuola”.