L’uomo che leccava i citofoni: incredibile storia dalla California

Un incredibile video proveniente dalla California mostra un giovane intento a leccare un citofono per ben tre ore. Il ragazzo si chiama Roberto Arroyo e l’abitazione si trova a Salinas, capoluogo della Contea di Monterey.

Questa la dichiarazione alla stampa della proprietaria di casa, Sylvia Dungan: “Io non ero presente in quel momento, ma i miei figli sì. Sono stati allertati dal sistema di sorveglianza solo quando è stato rilevato un movimento vicino alla porta d’ingresso. Ho pubblicato il video sui social nel tentativo di allertare la comunità, specialmente i vicini che hanno bambini piccoli”.

Dopo la denuncia della donna, la polizia è riuscita a risalire all’identità del giovane, così Roberto Arroyo è stato denunciato per il furto delle prolunghe che alimentavano le decorazioni natalizie. Per la lunga leccata invece la polizia sta ancora valutando i capi di imputazione. Al momento il capo della polizia di Salinas, Miguel Cabrera, si è limitato a descrivere il comportamento di Arroyo come “piuttosto strano”.