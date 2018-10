Giornalista colpita da ambulanza risponde con una parolaccia in diretta

Daniela Senepa è una giornalista del TgR Abruzzo diventata improvvisamente nota in tutta Italia per essere stata protagonista di una scena ripresa mentre era in diretta video. La cronista, colpita a una mano dallo specchietto retrovisore di un’ambulanza che sta passandole vicina, reagisce con una parolaccia in dialetto.

La sua reazione è diventata virale grazie alle condivisioni che il breve filmato ha avuto in poche ore sui social network.

Il video, che vi proponiamo, mostra la giornalista che, in diretta su RaiNews24, sta informando il pubblico su un incendio a Pescara.

Quando un mezzo di soccorso le passa vicino la colpisce con lo specchietto retrovisore a una mano.

Chicco assumi lei al TGLA7! Pubblicato da Maratoneti di Mentana su Giovedì 4 ottobre 2018

Daniela Senepa allora lancia un’imprecazione in dialetto abruzzese, per poi affermare “Adesso mi sono fatta male anche io…”.

Daniela Senepa ha poi scritto su Facebook: “Ricordo sommessamente che i video Rai sono proprietà Rai e vige inoltre una proprietà del diritto di immagine. Ben venga la satira che è sempre sinonimo di intelligenza e libertà mentre insulti e derisioni sono degni dei loro autori”.