‘Parcheggia’ l’asino e va in banca: la foto diventa virale

Sui social e via chat sta facendo il giro del web la foto che immortala un asino ‘parcheggiato’ davanti a una banca di Cagnano Varano, località del Gargano in provincia di Foggia. L’animale, si vede nell’immagine, aspetta paziente, legato a un albero lungo il marciapiede di un viale del paese.

Seppur con diversi mesi di ritardo, dato che l’immagine è stata ripresa nel 2017, la foto dell’asino sta avendo un successo enorme sui social tanto da diventare virale.

Non si sa molto del proprietario dell’animale, c’è chi racconta sia arrivato in paese con l’asino, suo mezzo di trasporto, perché aveva faccende da sbrigare in banca. Di certo non immaginava di destare tanto interesse in giro per il web.