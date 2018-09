Matrimonio da Guinness: Masao Matsumoto e Miyako sposi da 80 anni

Dal Giappone Masao Matsumoto e Miyako sono finiti nel Guinness dei Primati per la loro lunghissima unione. I due coniugi, infatti, sono stati ‘premiati’ come la coppia esistente al mondo che è rimasta sposata per più tempo. Ben 80 anni di vita vissuta insieme, un vero record difficilmente battibile!

I due sposi di vecchia data giapponesi, residenti nella prefettura di Kagawa e ospitati in una casa di riposo per anziani, si sono uniti in matrimonio nell’ottobre del 1937 e la loro unione è ufficialmente entrata a far parte dei “Guinness dei primati” che li ha incoronati come i due innamorati più longevi del pianeta.

“Sono entrati nell’ultimo capitolo delle loro vite. È un onore per loro ricevere questo riconoscimento. Mi piacerebbe che continuassero a vivere la loro vita in pace”, ha raccontato ai media la figlia Hiromi.

Masao Matsumoto, age 108.



Miyako Matsumoto, age 100.



Married 80 years. The world’s oldest living married couple. pic.twitter.com/fpEjSn2pmX — ian bremmer (@ianbremmer) September 4, 2018

Masao e Miyako Matsumoto hanno quindi preso il posto di un’altra coppia, che precedentemente deteneva lo stesso record: si trattava dei norvegesi Karl e Gurdren Dolven, 210 anni in due, che però hanno perso il riconoscimento nel 2004, quando la signora Gurdren è morta.

Masao Matsumoto ha 108 anni, la moglie Miyako ne ha 100 anni e insieme sono sopravvissuto alla Secondo Guerra Mondiale generando insieme una bella famiglia numerosa composta da 7 figlie, la cui età è compresa tra i 77 e i 66 anni, e 13 nipoti. L’ultimo arrivato in ”casa” è il 25esimo pronipote, che è nato lo scorso mese.

Ma quale è la ricetta ideale per far durare un matrimonio talmente a lungo? La signora Miyako non ha alcun dubbio e fornisce di buon grado la sua ricetta a tutti: “È grazie la pazienza, davvero. Io sono stata molto paziente. Per far durare il matrimonio occorre averne tanta, tanta”.