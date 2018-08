Eredita il garage dal nonno e ci trova una Lamborghini e una Ferrari

Alla morte dell’amato nonno un giovane ragazzo ha ereditato la sua casa e annesso garage. Entrando nell’appartamento ha scoperto che la casa aveva bisogno di una parziale ristrutturazione a causa dell’usura naturale del tempo, ma la vera sorpresa è arrivata quando ha aperto la porta del garage. Lì ha scoperto qualcosa di straordinario e incredibile, che non avrebbe mai osato immaginare.

In mezzo a tanti oggetti vecchi e distrutti, parcheggiate nel garage del nonno ottenuto in eredità c’erano una Lamborghini Countach LP5000S del 1981, una Ferrari 308 GTS dello stesso periodo e un’altra auto da collezione inglese degli Anni ‘50, probabilmente una Singer Ninenty Roadster.

Come precisa il sito GT Spirit, che ha ripreso la chat su Reddit con cui il fortunato erede ha raccontato la sua storia nel garage abbandonato, l’auto di maggiore valore in questa mini-collezione è proprio la Lamborghini Countach LP5000S del 1981, che fa parte di un lotto di soli 321 esemplari costruiti con motore V12 4.8 da 375Cv, prima versione di questo iconico modello a montare l’accensione elettronica.

Il suo valore oscilla tra 400 e 500 mila dollari. Una vera fortuna!

”Mio nonno comprò la Lamborghini nel 1989 per il suo noleggio di vetture sportive, ma quando i costi delle assicurazioni sono diventati troppo onerosi per continuare le ha tenute in garage per più di vent’anni. Non chiedetemi perché, non ne ho idea”, scrive nel suo messaggio su Reddit.