Bambole gonfiabili: a Torino la prima casa d’appuntamento italiana

Anche in Italia apre la prima casa di appuntamenti con le sexdolls, le ‘bambole gonfiabili’ (che in realtà non si gonfiano, visto che sono in silicone) di ultima generazione prodotte dall’azienda Lumidolls. La loro caratteristica più pubblicizzata è che tali bambole di gomma riproducono realisticamente donne e uomini, con tutte le loro ‘qualità’. Sappiamo che ”il paradiso delle bambole” aprirà a Torino il prossimo 3 settembre, ma su luogo preciso c’è ancora un fitto mistero. La società però ha assicurato che “sarà in uno spazio lussuoso, confortevole, assolutamente riservato e del tutto legale dove riuscirete a realizzare tutte le vostre fantasie fin nei minimi dettagli“.

Dopo Barcellona, Parigi e Mosca anche in Italia si potrà provare l’ebrezza di passare qualche ora con una bella bambola di silicone da scegliere in base alle ”misure”, al colore dei capelli o della carnagione. E anche al sesso, dato che non ci saranno solo bambole ‘femmine’, ma anche bambolotti, come Alessandro, con tutti gli attributi maschili, ovviamente adattabili in base alle esigenze.

I prezzi? Variano in base a una tariffa oraria, quindi per mezz’ora in compagnia di una bambola (che di suo costerebbe intorno ai 15mila dollari) si pagheranno ottanta euro, 100 per un’ora e 180 per due ore.