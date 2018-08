Venezia, turisti fanno il bagno davanti a Piazza San Marco: la lezione del gondoliere è esemplare

Anche d’estate Venezia accoglie migliaia di turisti che si perdono tra le sue bellezze, ma capita anche di trovare qualcuno che non osserva proprio tutte le regole civili della buona convivenza. Come i turisti francesi che sono stati beccati da un gondoliere mentre stavano facendo il bagno proprio di fronte a Piazza San Marco. Appena visti, il gondoliere ha dato loro una lezione di civiltà che sui social è stata definita ‘esemplare’. Ecco il video

“Buongiorno, lo sa che è in piazza San Marco, a Venezia?”, dice il gondoliere ai turisti francesi impegnati a farsi il bagno nel canale di fronte al luogo più celebre della città veneta. I due rispondono che fa caldo e lui ribatte in un francese un po’ maccheronico, ma che di certo è stato capito: “Fa caldo per tutti”. I due bagnanti, visibilmente imbarazzati, escono subito dall’acqua. “Vive la France”, saluta allora il gondoliere.