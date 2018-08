No al razzismo: lo scontrino in favore dell’integrazione

‘No al razzismo, sì Adria integrata’ è la scritta comparsa sullo scontrino di un bar di Adria, in provincia di Rovigo, e postata sui social da alcuni clienti del locale. L’immagine è diventata subito virale, come anche le altre che vi proponiamo di seguito, che hanno scatenato le reazioni degli utenti del web.

Pecorino no… Froci sì: licenziato per lo scontrino omofobo FOTO | da Facebook Un cameriere di un ristorante romano, la Locanda Rigatoni che si trova in zona piazza San Giovanni, ha perso il lavoro a causa della scritta omofoba posta sullo scontrino della consumazione di una coppia gay, che aveva cenato nel ristorante. Uno dei due clienti aveva infatti richiesto la sostituzione del condimento di formaggio pecorino con del formaggio Parmigiano, quindi la scritta sullo scontrino recitava “No pecorino, sì frocio”. Dopo le iniziali proteste dei clienti, sia il cameriere che la proprietaria hanno definito il fatto come un ‘errore del computer’. Poi la titolare ha provato a recuperare offrendo alla coppia la cena, ma senza mai scusarsi per l’accaduto. La storia è poi stata denunciata all’Arcigay e alla Gay Help Line, e il cameriere sgarbato è stato licenziato.

Frasi e messaggi su scontrini: ecco i più strani, divertenti e controversi di sempre A dicembre 2017 sui social circola la foto di uno scontrino rilasciato in un ristorante di Roma dove quattro amici avevano cenato e sul quale era scritta la parola ciccione. Secondo il racconto di Elisa di Sassuolo, che ha pubblicato lo scontrino sul suo profilo Facebook, una volta arrivati alla cassa nessuno ha dato loro una spiegazione plausibile della scritta sullo scontrino. Ma dopo tante recensioni negative del locale su Tripadvisor, dal ristorante hanno fatto sapere che il termine ‘ciccione’ si riferiva al soprannome del cameriere che aveva preso l’ordinazione.

Il messaggio della panineria ai bimbi malati di tumore Giugno 2017. Sulla pagina Facebook dell’associazione di volontariato “Diamo una mano Onlus” leggiamo questa storia che vogliamo condividere con voi. Stavolta parliamo di un messaggio sullo scontrino decisamente emozionante e pieno d’amore, lasciato allegato a un acquisto dai dipendenti del Puok Burger Store, una paninoteca del Vomero a Napoli. I volontari dell’associazione avevano organizzato una cena ‘take away a domicilio’ per i piccoli degenti del reparto di oncologia pediatrica del Vecchio Policlinico di Napoli. I bambini volevano fare le ordinazioni dal noto ‘paninaro’ napoletano e, quando i panini sono arrivati in ospedale, per tutti c’è stata una grande sorpresa: non solo tutti i panini ordinati sono costati ‘zero’, offerti cioè dal locale, ma il generoso staff della paninoteca ha anche appuntato a penna un messaggio commovente: “Che sia un momento di gioia. Staff Puok“. Un bel gesto di altruismo e la generosità.

Lo scontrino prende in giro i tifosi Juventini Giugno 2017. Un messaggio rivolto ai tifosi della Juve ci arriva da un locale di Fuorigrotta a Napoli: nello scontrino, la frase finale recita: ”Juventino esci pazzo, in Europa non vinci un ca…”. Il riferimento è chiaramente alla sconfitta della Juventus in finale di Champions contro il Real Madrid, che si è giocata sabato 3 giugno e si è conclusa con il risultato Juventus 1 – Real Madrid 4.

Niente mancia ai neri Gennaio 2017. Kelly Carter, cameriera di colore che lavora presso il ristorante Anita di Ashburn, ha raccontato alla BBC di avere ricevuto un commento razzista scritto sullo scontrino che aveva portato al tavolo di alcuni clienti. ”L’ho dovuto rileggere per tre volte di seguito. Sono rimasta scioccata”, ha precisato la cameriera originaria della Virginia commentando stupita: “Mi avevano pure fatto i complimenti per la velocità con cui ho lavorato!”. Difatti sullo scontrino lasciato in bella vista sul tavolo del ristorante c’era scritto: “Il servizio è ottimo”, seguito però dalla precisazione: “Ma non lasciamo la mancia alla gente nera”.

La cliente extra grassa Febbraio 2016. La signora Rebecca Rummerfield vive in Arkansas e spesso si reca in un ristorante messicano a Sherwood insieme al marito per mangiare le specialità che le piacciono. In una occasione la donna ha notato che sullo scontrino veniva definita “X Gordo” che in spagnolo significa “Extra grassa“. La donna ha perso la sua linea ideale a causa di una disfunzione della tiroide. Rimasta estremamente ferita dall’episodio, ha chiesto spiegazioni al proprietario del locale: “Siamo clienti abituali del ristorante, il cameriere ci conosce per nome. Non c’era alcun motivo per scrivere qualcosa di simile“, e lui si è giustificato in un primo momento parlando di ”scherzo”, per poi scusarsi e licenziare il barista.

Nigger 100% dislike Maggio 2015. Una ragazza è andata a mangiare presso un ristorante di New Orleans. Era andata a cena e alla fine, dopo aver ritirato lo scontrino, ha letto una frase shock sul biglietto. C’era scritto “Nigger 100% dislike”. Secondo ciò che è emerso, la giovane sarebbe rimasta letteralmente scioccata da ciò che aveva letto e ha commentato che nel 2015 cose del genere non dovrebbero più accadere. La donna ha anche chiesto una spiegazione ai camerieri su questo tipo di commento razzista. Le è stato risposto che queste frasi vengono utilizzate in quel locale in maniera scherzosa nei confronti delle persone di colore.

Grazie, arrivederci e scia faciti ‘nc… Gennaio 2015. In un bar di Cutrofiano, il titolare Rocco Saracino ha spiegato il perché della presenza, sugli scontrini rilasciati dal suo esercizio, della frase ‘Grazie, arrivederci e scia faciti ‘nculu’. ‘Non è un’offesa‘, tiene a precisare il gestore del Caffè Saracino. ‘È accaduto una mattina di tre anni fa quando ho trovato rotte le macchine del ghiaccio, del caffè e del cioccolato. Poi è arrivato il postino con la bolletta della luce da pagare, seguito dal tecnico del registratore di cassa che doveva inserire le nuove impostazioni all’apparecchio. Ebbene, quando lui mi ha chiesto se far comparire o meno la solita frase di cortesia in fondo agli scontrini, del tipo ‘grazie e arrivederci’, in un momento di rabbia, ma non con l’intenzione di offendere, gli ho detto di scrivere quello che da quel giorno in poi tutti stanno leggendo‘. Poi prosegue ‘È incredibile cosa riescano a fare i telefonini e Facebook. Tutto è nato dal fatto che alcuni avventori del Nord hanno preso parte ad alcune serate organizzate da me in estate. Vedendo questo scontrino così curioso mi hanno chiesto spiegazioni. Tutte le volte scoppiavano a ridere, ma poi ho scoperto che la notizia si stava diffondendo sulla rete. In quelle parole non c’è intenzione di offendere, anzi è una frase che tutti i salentini si dicono quando si mandano amichevolmente a quel paese essendo in confidenza. E sempre col sorriso sulla bocca‘.

Duce, Duce, Duce! Dicembre 2014. In un bar di Cerea a Verona, il bar Armando, la titolare Marica Bologna è una nostalgica del ventennio fascista e non ha alcun timore di incorrere nell’apologia, visto che siamo in Italia, e tale reato sembra non essere punito. Diversi oggetti che arredano il locale ricordano la marcia su Roma e lo scontrino rilasciato ai clienti riporta il faccione di Benito Mussolini.

Mi raccomando so ricchioni Agosto 2014. Sullo scontrino di una pizzeria di Maruggio, oltre ai prezzi dei singoli piatti acquistati, e al conto totale da pagare, è apparsa una nota, inserita dal cameriere che aveva preso l’ordinazione, e che era riferita ai clienti. Quattro amici omosessuali, alla fine della cena, si sono ritrovati lo scontrino del conto da pagare, nel mezzo del quale compariva la scritta: ‘Mi raccomando so ricchioni.

Romano bastardo sei tu Agosto 2014. Questa scritta offensiva è stata posta in calce ad uno scontrino fiscale in un bar di Aversa. L’ingiuria richiama alla mente lo scontro tra le tifoserie calcistiche di Roma e Napoli, in aperto conflitto tra loro dopo la triste vicenda di Ciro Esposito, tifoso partenopeo ucciso prima della finale di Coppa Italia di maggio 2014.

Niente mancia, sei gay Novembre 2013. Una donna ha comunicato alla cameriera che aveva servito lei e la sua famiglia in un ristorante del New Jersey, la decisione di non provvedere alla mancia. Sullo scontrino della consumazione, la donna ha scritto: ‘Mi dispiace ma non posso lasciare la mancia perché non approvo il tuo stile di vita’. La cameriera in questione si chiama Dayna Morales, è una ex Marine omosessuale che quando si è presentata alla famiglia al ristorante, si è sentita dire: ‘Ci hai colto di sorpresa, pensavamo che ti chiamassi Dan!’.

Mussolini sullo scontrino Il Titti tuister è un bar sul lungomare De Tullio, a due passi dall’ingresso del porto, a Bari, dove ogni giorno arrivano e partono centinaia di turisti. All’interno del locale, ci sono calendari, cimeli storici del ventennio e, ovviamente, lo scontrino fiscale con la faccia di Benito Mussolini. ‘Non ci potevo credere – racconta un turista milanese di passaggio da Bari – ero in partenza per la Grecia e avevo preso due bibite. Mentre riordinavo il portafogli ho visto lo scontrino e la foto di Mussolini. Mi chiedo: è normale? Ho provato fastidio. Mi sento ancora stranito‘.

La Juve da odiare Al pub Black Hole di corso Garibaldi a Portici, Napoli, sotto gli scontrini rilasciati ai clienti c’è stampata la frase: ‘odiamo la Juve’. Francesco Cipollaro, direttore della catena ha commentato così la sua iniziativa: ‘Non immaginavo che si sarebbe scatenato tutto questo ma, d’altra parte, il Napoli è la nostra squadra, la nostra fede e non ne facciamo mistero‘.