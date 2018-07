Teresina, la gatta che dorme sulla tomba della padrona

Si chiama Teresina ed è la gatta che ogni giorno si addormenta qualche ora sulla tomba della signora Maddalena, gattara che lei ha eletto a sua padrona, purtroppo spirata circa tre anni fa. A testimoniare la devozione di questa gatta nei confronti della donna che per tanto tempo si è presa cura di lei e di altri randagi è stata la figlia di Maddalena, Sabrina, che sui social ha postato il video di Teresina sulla tomba della madre.

Teresina frequenta tutti i giorni il cimitero di San Colombano Certenoli, per passare qualche ora sulla tomba della signora Maddalena, che la gatta non ha mai dimenticato.

“Questa è Teresina che prende il sole sulla tomba di mia madre – ha scritto Sabrina su Facebook – Mi piace pensare che non sia un caso che vada a sdraiarsi proprio lì. Credo che sappia che quella donna che le ha amate tanto si trovi in quel posto preciso. Sarà un caso ma non vanno mai da mio padre, che non hanno conosciuto e che pure è sepolto a poca distanza. La mia è una sensazione, ma suffragata da quel che vedo”.