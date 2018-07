Roccalumera, Messina: alla processione in mare il sindaco finisce in acqua

Come è da tradizione a Roccalumera, in provincia di Messina, ogni anno a luglio si svolge la processione in mare con la statua della Madonna del Carmelo. Il 22 luglio 2018, però, qualcosa non è andato proprio nel verso giusto, e la processione si è rivelata un disastro, anche se fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi. La barca che portava la statua della Madonna è stata spinta dalle onde e si è quasi rovesciata. A pagarne le conseguenze è stato il sindaco della località siciliana, che in un attimo è stato sbalzato in mare. Ecco di seguito il video che mostra Gaetano Argiroffi che finisce in mare.

A Roccalumera è una tradizione molto sentita quella della processione in acqua della statua della Madonna del Carmelo.

Così anche domenica 22 luglio la tradizione è stata rinnovata ma l’imprevisto non era stato calcolato.

Come si vede da questo filmato, uno dei tanti postati in rete, la barca si rovescia e il sindaco finisce in acqua insieme ad altre persone. Fortunatamente senza nessuna conseguenza