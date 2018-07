Ubriaco a cavallo denunciato per guida in stato di ebrezza

Un uomo in sella a un cavallo è stato denunciato dalla polizia per guida in stato di ebrezza. Il curioso episodio è successo a Ivrea, nel quartiere San Bernardo. L’uomo, un 45enne residente in zona, era stato raggiunto da una volante dopo la segnalazione di alcuni automobilisti che hanno raccontato di averlo visto proseguire per la strada a zig-zag, in sella al suo cavallo. Per l’uomo ubriaco è scattata anche la segnalazione alla prefettura con conseguente la sospensione della patente di guida.

Quando la polizia ha raggiunto il ‘fantino’, l’uomo era stato appena disarcionato dal cavallo.

Gli agenti hanno allora invitato l’uomo a effettuare l’alcoltest, al quale è risultato positivo.

Così hanno provveduto a denunciarlo per guida in stato di ebbrezza.

L’uomo è stato anche multato e segnalato alla Prefettura per il ritiro della patente di guida, e il cavallo è stato riportato in maneggio dagli agenti del commissariato d’Ivrea.