Cristiano Ronaldo alla Juve: ‘E’ arrivato a Torino’, ma era Armando Izzo

I tifosi bianconeri stanno sognando talmente tanto l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, che qualcuno è caduto in una clamorosa gaffe, postando sui social alcune foto del calciatore avvistato presso l’aeroporto Caselle di Torino. Ma in realtà la persona ripresa nella foto non è il noto attaccante portoghese, ma un altro calciatore, ovverosia Armando Izzo, ex difensore del Genoa acquistato dal club granata.

La falsa notizia dell’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino ha avuto eco sui social, dove alcuni tifosi hanno ritwittato o condiviso le immagini del calciatore immortalato nell’aeroporto del capoluogo piemontese.

Ma come già detto, non si trattava di Cristiano Ronaldo acquistato dalla Juventus, bensì di Armando Izzo, che in effetti da lontano può vagamente somigliare al calciatore portoghese.

Ronaldo arriva a Torino e voi deridevate la Juve, bravi, ve l’avevo detto che sarebbe successo #cristianoronaldo pic.twitter.com/SWfDB2Swne — Martib10 (@martib10_) July 4, 2018

Alcuni hanno postato tweet di gioia

Ma c’è stato anche chi si è accorto dell’errore