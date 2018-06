Cane guida approfitta della padrona non vedente per andare ogni volta nel negozio di animali

Thai è un fedelissimo cane guida, in ogni momento sostituisce gli occhi della sua padrona Danielle Sykora, studentessa ventenne della Delaware Valley University, in Pennsylvania. Per lei che è non vedente, non è soltanto un amico a 4 zampe, ma un vero e proprio tramite con il mondo esterno. Thai però ha anche un piccolo difetto, è molto furbo e ogni volta che accompagna la sua padrona in giro, ne approfitta per dirigersi nel suo negozio preferito, quello per animali.

My sisters guide dog always sneakily walks her into this store without her knowing I love dogs, man pic.twitter.com/UuE9wDN4md — Michele Sykora (@michelesykora) April 20, 2018

Danielle Sykora, ogni fine settimana rientra a casa nel New Jersey, sempre accompagnata dal suo fedele cane guida. In quei giorni solitamente la ragazza si reca presso il vicino centro commerciale: è proprio lì che Thai la porta ogni volta, a sua insaputa, nel negozio di animali. La sorella Michele, che aveva già assistito più volte alla scena, ha deciso di riprenderla col cellulare, poi ha postato il video su Twitter: le immagini sono così tenere e divertenti che in pochi giorni il tweet ha totalizzato milioni di visualizzazioni.