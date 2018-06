Perché gli specchi devono sempre essere lasciati lontani dalle finestre [VIDEO]

Uno specchio lasciato nei pressi della finestra può rappresentare un pericolo, come dimostra il video postato su Facebook dall’inglese Rebecca Thompson.

Nel video di Rebecca si vede chiaramente come lo specchio, riflettendo i raggi solari, surriscaldi il legno della finestra fino a causare un principio di combustione.

“Questo è solo un piccolo monito per voi, per i vostri familiari e per i vostri amici: non lasciate mai specchi davanti alla finestra. Quello che vedete è il lato dello specchio che ingrandisce”. Il video è stato girato alle 6:44 del mattino, come spiega la stessa Rebecca. Quindi in una condizione in cui i raggi del Sole sono molto attenuati.

Immaginate cosa sarebbe potuto succedere se lo specchio avesse riflesso i raggi di mezzogiorno.

Rebecca dunque dimostra che la leggenda degli specchi ustori utilizzati da Archimede durante l’assedio di Siracusa potrebbe avere un fondamento storico. Secondo la leggenda, il genio siracusano avrebbe utilizzato degli specchi per bruciare le navi romane inviate ad assediare la città di Siracusa.

Senza dover per forza risalire al II secolo a.C. possiamo trovare in tempi molto più recenti una riprova della pericolosità dei raggi solari: a Londra i progettisti di un grattacielo con le finestre a specchio sono finiti nella bufera. Il motivo? Le finestre riflettono i raggi solari e… sciolgono le macchine!