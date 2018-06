Rimini, azienda offre tisane e biscotti alla marijuana legale ai dipendenti: ‘Così l’ambiente è più rilassante’

Si sa, se i dipendenti sono rilassati l’azienda va meglio ed è più produttiva. Ne è convinto anche Giacomo Arcaro, fondatore della startup riminese Black marketing guru, che ha sede sulle colline di Rimini, in una chiesa sconsacrata, ed è attiva nel settore della comunicazione occupandosi di management e web marketing, che ha deciso di premiare i suoi 30 dipendenti aggiungendo ai benefit anche profumatori d’ambiente, tisane e biscotti alla marijuana legale (ossia senza principio attivo THC).

Il benessere dei dipendenti prima di tutto

“Siamo una squadra interamente formata da giovani, l’età media qui a Black marketing guru è sotto i trent’anni”, “L’azienda in poco tempo è cresciuta tantissimo: abbiamo lavorato e lavoriamo con marchi internazionali – racconta – Nel giro di due anni siamo già arrivati a 30 dipendenti” ha raccontato Arcaro qualche settimana fa al Resto del Carlino.

Lo scopo del manager è ora abbassare lo stress dei suoi collaboratori in ufficio. Per questo ha pensato a un’idea che potesse rasserenare i suoi dipendenti: “Per questo abbiamo deciso di rendere il nostro ambiente ancora più rilassante, mettendo a disposizione vari prodotti derivati della cannabis legale che si trovano oggi facilmente in commercio in tanti negozi”.

Ancora una volta Arcaro ha precisato: “Non usiamo le tisane o alti prodotti derivati della cannabis legale per sballarci. Anzi: è vero il contrario: la nostra azienda è convinta che possano garantire il relax dei dipendenti e permettano loro di lavorare meglio”.

E per non far mancare l’occasione di un sano divertimento, l’azienda riminese ha concesso ai dipendenti viene anche un pass che permette di accedere gratuitamente nelle discoteche della Riviera: “È molto apprezzato, visto che tanti di loro hanno poco più di vent’anni”.