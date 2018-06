Il pitone circonda la bimba e insieme guardano lo show in tv

La scena del video che trovate più in basso è molto particolare: la protagonista è una bambina che, seduta comodamente sul divano di casa, guarda uno show in televisione. Vicino a lei c’è il pitone di casa, un bell’animale lungo circa tre metri, che lentamente avvolge la bambina. In tanti hanno definito pazzi i genitori della bambina, a metterla davanti al rischio di essere morsa dal rettile, ma loro hanno risposto che non c’era nessun pericolo, dato che Cher (questo il nome del pitone) è piuttosto esigente in fatto di cibo e mangia solo ratti e topi scongelati.

Il video caricato su youtube sul canale Sonny and Cher Reticulated Pythons è il seguente:

La nota a margine recita ‘Mia figlia e Cher guardano la TV insieme’

Più in basso viene specificato che la bambina è stata sempre al sicuro dato che non c’è mai stato il rischio di essere morsa dal pitone, un rettile addomesticato e non velenoso abituato a interagire con gli umani. In fondo, spiegano i genitori della piccola, i bambini corrono più rischi con cani e gatti.