Battesimo: il bambino piange in Chiesa e il prete gli dà uno schiaffo

Per i genitori religiosi il battesimo è un momento importante della loro vita e di quella dei loro figli. E’ una giorno di festa, anche se per i piccoli ricevere dell’acqua, se pur ‘santa’, in testa non è mai piacevole. Se poi il sacerdote non è troppo paziente il rischio è che il battesimo si trasformi in una giornata da dimenticare. E’ quello che è successo alla famiglia ripresa in un video amatoriale divenuto subito virale in rete: si vede il piccolo che piange e il prete che a un certo punto gli tira un ceffone.

Nelle immagini riprese con un cellulare si vede che il piccolo è tra le braccia della mamma in lacrime, a un certo punto il sacerdote prova a prenderlo in braccio, sembra voglia consolarlo dal pianto accarezzandogli il viso, poi d’improvviso gli tira uno schiaffo secco, che lascia letteralmente a bocca aperta i genitori e i familiari.

Qualcuno sembra voler distogliere il prete dal piccolo, ma lui continua a tenergli il viso con le mani, quasi comprendogli il volto, poi a un certo punto interviene il padre che porta via di forza il figlio, nonostante la resistenza del sacerdote.