Il parco giochi per adulti sbarca in Corsica dopo il successo in Brasile

E’ certamente uno dei parchi divertimenti più bizzarri del mondo, ma è stato talmente apprezzato da visitatori e turisti che, visto l’enorme successo ottenuto dalla sede di Piracicaba in Brasile, la proprietà ha deciso di replicare in Corsica, dove Erotikaland aprirà a breve, diventando ufficialmente il primo parco divertimenti erotico d’Europa. Chi ama il nudismo e il divertimento – chiamiamolo – piccante, sarà soddisfatto dalla proposta. Le attrazioni saranno ovviamente ispirate al mondo adult, e ce n’è per tutti i gusti!

Il primo esperimento di parco giochi erotico ha preso piede vicino alla città di Piracicaba, a circa due ore d’auto da San Paolo in Brasile. E a quanto pare è stato un successone.

Vista la possibilità di guadagno anche nel Vecchio Continente, la proprietà ci ha pensato e ha deciso di investire ancora.

Quindi ora anche in Europa a breve ci sarà un parco divertimenti a tema erotico.

Il parco a tema per soli adulti sarà costruito in Corsica.

Dovrebbe aprire i battenti il prossimo anno nella regione di Baleone. E ovviamente ospiterà solo i maggiori di 18 anni.

Nudi sì, ma niente sesso a Erotikaland

I visitatori di Erotikaland potranno godersi il parco come meglio credono: potranno ammirare il museo di sculture erotiche e il museo di storia del sesso, oppure seguire lezioni di educazione sessuale.

I turisti in vena di baldoria potranno fare un giro sulle divertenti automobiline dell’autoscontro che sono ovviamente a forma di pene, potranno giocare a divertenti e numerosi giochi erotici e nuotare nella piscina con acqua scivolo senza indossare il costume.

Tra un’attrazione e l’altra sarà possibile ordinare cocktail e pietanze afrodisiache al bar, solo per buongustai! Ovviamente anche i ristoranti avranno un’esclusiva carta del menù a tema erotico.

Per non farsi mancare nulla sarà possibile anche fare un giro a bordo del “treno del piacere” oppure concedersi la visione di un film x-rated nella saletta cinema che offre poltroncine che vibrano.

Attenzione però, anche se tutto nel parco giochi rimanda al sesso e alla sensualità, il parco vieterà ai suoi ospiti di praticare sesso ‘reale’. Probabilmente nel progetto è già pronta la costruzione di un hotel nelle vicinanze, per permettere ai visitatori di dare sfogo ai propri istinti senza rovinare la permanenza degli altri turisti